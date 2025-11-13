«O que consta é que têm um casamento aberto há muitos anos»: relação de Liliana Filipa e Daniel Gregório continua a dar que falar

Comentadores do “Dois às 10” partilham novas informações sobre a alegada traição de Daniel Gregório a Liliana Filipa e refletem sobre o futuro do casal.

O tema do momento — a alegada traição de Daniel Gregório a Liliana Filipa — foi comentado esta quinta-feira, no “Dois às 10”, da TVI. O assunto continua a gerar grande curiosidade, e os comentadores do programa partilharam novas informações e opiniões sobre o casal, que se tornou um dos mais mediáticos do universo dos reality shows portugueses.

Luísa Castel-Branco começou por lançar luz sobre os rumores que circulam há vários dias: “Parece que já tiveram separados algumas vezes. O que consta é que têm casamento aberto há muitos anos e que continuam juntos porque são uma marca, que ganham mais dinheiro juntos do que separados.”

Já Adriano Silva Martins revelou que recebeu novos dados sobre a relação, contrariando a teoria da relação aberta, mas confirmando que o casal enfrentou uma crise anterior: “Não me falam de relação aberta. Aquilo que me dizem é que, em 2021, tiveram uma crise muito forte relacionada com o mesmo tipo de comportamentos — e não só de um lado. Dizem-me que esta humilhação é pública e que vão estar zangados durante um tempo, mas a pessoa que me diz isto, que conhece muito bem os dois, garante que daqui a umas semanas estão de volta.”

Perante as revelações, Cristina Ferreira mostrou-se prudente e deixou uma nota de equilíbrio: “Se for essa a intenção, ainda bem — se for uma coisa que não afete nem um nem outro.”

O casal, que se conheceu no Secret Story e construiu uma vida em conjunto, tem sido alvo de intensa atenção mediática desde que surgiram os rumores de uma alegada traição. Apesar do silêncio de ambos nas redes sociais, o tema continua a dominar as conversas no programa das manhãs da TVI e nas redes.