Liliana Filipa vive "sonho de inverno" muito bem acompanhada. Hotel é incrível

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:41

A influencer e ex-concorrente do «Secret Story» partilhou imagens de dias de sonho.

Liliana Filipa está a viver dias de verdadeiro encanto num cenário de sonho de inverno — e não podia estar melhor acompanhada. A empresária viajou até às Dolomitas, no norte de Itália, com os dois filhos, para celebrar uma data muito especial em família.

No carrossel de fotografias partilhado no Instagram na passada sexta-feira, dia 12 de dezembro, Liliana surge apenas ao lado de Ariel e Santiago, desfrutando da paisagem coberta de neve e do ambiente acolhedor do Hotel Marmolada, um espaço que rapidamente conquistou os seguidores.

Na legenda, a empresária deixou claro o motivo da viagem, carregado de emoção e significado: «Aqui vamos nós!!! ✈️ A criar memórias juntos, pelo 2.º ano viajamos nesta data para celebrar o aniversário do nosso Santiiii 🧸💞»

Esta é já a segunda vez consecutiva que Liliana Filipa escolhe viajar nesta altura do ano para assinalar o aniversário de Santiago, reforçando a importância de criar tradições familiares e momentos que ficam para sempre.

As Dolomitas, uma das regiões montanhosas mais deslumbrantes da Europa, são especialmente procuradas durante o período natalício, graças às paisagens idílicas, à neve abundante e ao ambiente mágico que transforma qualquer estadia num verdadeiro conto de inverno.

Entre sorrisos, abraços e cenários dignos de postal, Liliana Filipa mostra que o luxo maior está mesmo na companhia — e que celebrar a vida com quem mais ama torna qualquer destino ainda mais especial.

Temas: Liliana Filipa Secret Story Dois às 10

