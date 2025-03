Ex-concorrente do «Big Brother 2» revela quanto recebia por dia no programa em 2001

Liliana Matos revelou quanto recebiam os concorrentes do «Big Brother» em 2001

Liliana Matos, uma das figuras históricas do «Big Brother», voltou à televisão 24 anos após a sua participação na segunda edição do programa. Numa entrevista recente no «Dois às 10», a ex-concorrente partilhou detalhes inéditos sobre a sua experiência na casa mais vigiada do país, revelando curiosidades e momentos marcantes dessa época.

Liliana foi uma das participantes mais lembradas da segunda edição do programa, que teve início em 2001, e recordou com carinho o impacto que o reality show teve na sua vida. Durante a entrevista, falou sobre a popularidade dos ex-concorrentes naquela fase, onde a vida pós-programa estava marcada por inúmeros convites para presenças em diversos eventos. «Os ex-concorrentes eram muito populares e muito convidados para presenças assim que saíam da casa», revelou Liliana.

Falando sobre o seu tempo dentro da casa, a ex-concorrente partilhou uma curiosidade sobre a remuneração do programa. «Ganhávamos 20 euros por dia no programa, ganhei no total 800 euros», contou.

Apesar de tantos anos terem passado, Liliana continua ligada ao grupo de ex-concorrentes, com quem mantém uma relação de amizade. «Ainda falo com vários ex-concorrentes da minha edição e até temos um grupo de WhatsApp ativo», revelou, mostrando que os laços criados na casa continuam fortes.

Atualmente, Liliana Matos vive em Aveiro e é mãe de um filho de 17 anos. No campo profissional, a ex-concorrente encontrou o seu lugar no ramo da imobiliária, sendo intermediária de crédito hipotecário. Apesar da sua vida ter tomado rumos diferentes, esta afirmou que não esquece o impacto que o «Big Brother» teve na sua trajetória.

Percorra a galeria em cima e veja o antes e depois de Liliana Matos.