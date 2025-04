Após estas imagens, cresce a curiosidade em torno da identidade do novo companheiro de Liliana Santos

Liliana Santos faz furor nas redes sociais com vestido justo e com uma cor que chama todos à atenção

A atriz portuguesa Liliana Santos, de 44 anos, confirmou está novamente apaixonada. O novo companheiro é André Cunha, um empresário da área da construção civil.

O casal começou a ser visto junto no final do verão de 2024, com as primeiras aparições públicas de André Cunha nas redes sociais de Liliana a ocorrerem em setembro. Desde então, têm desfrutado de momentos a dois, incluindo férias na República Dominicana.

Liliana Santos, conhecida pela sua discrição em relação à vida pessoal, expressou publicamente a felicidade que sente nesta nova fase. Em entrevista a um programa de televisão afirmou: «O sorriso já diz tudo! Finalmente posso dizer: sim, estou a namorar e está tudo a correr muito bem».

A atriz também partilhou que a relação começou antes do verão e que mantém o desejo de casar e ter filhos, um sonho que continua presente nos seus planos.

Apesar da exposição mediática, o casal opta por manter uma postura discreta em relação ao relacionamento.

