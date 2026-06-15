O que as câmaras não mostraram. Liliana expõe comportamento de Afonso Leitão depois de Catarina Miranda terminar relação

Liliana Oliveira esteve no Dois às 10, da TVI, onde comentou os mais recentes acontecimentos relacionados com Afonso Leitão e Catarina Miranda.

Em conversa com Cristina Ferreira, a ex-concorrente revelou que percebeu ainda dentro da casa que algo não estava bem na relação entre os dois.

Segundo Liliana, bastou observar o comportamento de Afonso para desconfiar de que existia um problema. “Foi pela cara, pela reação, pela postura falsa também do Afonso. E digo isto sem medo”, afirmou, acrescentando que apenas Catarina Miranda teria capacidade para o afetar daquela forma. “O Afonso não tinha medo de confronto com outros concorrentes, não seria um concorrente a ir lá que o iria deixar assim.”

A ex-concorrente recordou ainda que deixou de ver Afonso mencionar Catarina Miranda ou enviar-lhe os habituais beijinhos e garante que o comportamento dele mudava consoante as câmaras estavam ou não a gravar. “O Afonso era uma pessoa totalmente diferente, era mesmo da água para o vinho, era risos”, contou sobre os momentos em que a emissão estava interrompida. Já durante o dia, perante as câmaras, considera que “estava a fazer um papel de vítima triste”.

Apesar de admitir que ainda não conhece todos os detalhes do que se passou fora da casa, Liliana Oliveira confessou que os relatos que lhe chegaram não a surpreendem e mostrou-se inclinada a acreditar na versão de Catarina Miranda. “O que me foram dizendo não me choca e acredito que sim, que tenha razão, porque conhecendo pouquinho (…) não me cheira assim muita confiança”, rematou.