O que as câmaras não mostraram. Liliana expõe comportamento de Afonso Leitão depois de Catarina Miranda terminar relação

  • Dois às 10
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Liliana Oliveira esteve no Dois às 10, da TVI, onde comentou os mais recentes acontecimentos relacionados com Afonso Leitão e Catarina Miranda.

Em conversa com Cristina Ferreira, a ex-concorrente revelou que percebeu ainda dentro da casa que algo não estava bem na relação entre os dois.

Segundo Liliana, bastou observar o comportamento de Afonso para desconfiar de que existia um problema. “Foi pela cara, pela reação, pela postura falsa também do Afonso. E digo isto sem medo”, afirmou, acrescentando que apenas Catarina Miranda teria capacidade para o afetar daquela forma. “O Afonso não tinha medo de confronto com outros concorrentes, não seria um concorrente a ir lá que o iria deixar assim.”

A ex-concorrente recordou ainda que deixou de ver Afonso mencionar Catarina Miranda ou enviar-lhe os habituais beijinhos e garante que o comportamento dele mudava consoante as câmaras estavam ou não a gravar. “O Afonso era uma pessoa totalmente diferente, era mesmo da água para o vinho, era risos”, contou sobre os momentos em que a emissão estava interrompida. Já durante o dia, perante as câmaras, considera que “estava a fazer um papel de vítima triste”.

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Apesar de admitir que ainda não conhece todos os detalhes do que se passou fora da casa, Liliana Oliveira confessou que os relatos que lhe chegaram não a surpreendem e mostrou-se inclinada a acreditar na versão de Catarina Miranda. “O que me foram dizendo não me choca e acredito que sim, que tenha razão, porque conhecendo pouquinho (…) não me cheira assim muita confiança”, rematou.

Temas: Liliana Afonso Leitão Dois às 10 Catarina Miranda Secret Story
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