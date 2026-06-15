«Tu não sabes desta, se calhar»: Cristina Ferreira informa Liliana sobre decisão de Fábio durante a sua participação no Desafio Final

  • Dois às 10
  • Ontem às 12:08
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Depois de ter sido expulsa do Secret Story – Desafio Final, Liliana foi entrevistada no Dois às 10.

Em direto, Cristina Ferreira recordou um momento que marcou a participação da ex-concorrente e questionou Fábio sobre uma decisão tomada pela família durante o reality show. "Houve uma semana em que vocês e a própria família, começou a dizer, tu se calhar desta não sabes, começou a dizer para não votar em ti. Arrependeste-te?”, perguntou a apresentadora.

Fábio esclareceu que Liliana já tem conhecimento dessa posição e garantiu que a decisão foi tomada a pensar exclusivamente no bem-estar da concorrente. “Era o tentar salvaguardar a saúde mental e o bem-estar dela. Foi uma decisão em família, não só do Fábio”, explicou.

A iniciativa surgiu numa altura em que Liliana demonstrava sinais de desgaste emocional dentro da casa e manifestava repetidamente vontade de abandonar o jogo. Perante esse cenário, a família optou por pedir ao público que deixasse de votar para a manter na competição.

Apesar desse apelo, Liliana permaneceu no programa durante mais algumas semanas, acabando por ser expulsa apenas mais tarde, numa decisão ditada pelos votos dos espectadores.

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