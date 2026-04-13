Liliana era assim há 5 anos: veja as imagens 'escondidas' nas redes sociais

Liliana, 33 anos, natural da Suíça, é uma das concorrentes do “Secret Story 10” que mais se destaca pela sua intensidade e autenticidade. Massagista e empresária, descreve-se como uma mulher carismática e impulsiva, que emigrou ainda jovem e construiu o seu próprio negócio depois de uma fase desafiante, demonstrando uma forte resiliência e espírito de superação.

Odeia a monotonia e, sempre que sente a vida estagnada, não hesita em “agitar as águas”, para o bem e para o mal. Transparente e emocional, assume que já cometeu erros, mas orgulha-se do percurso feito, marcado pela luta constante e pela vontade de ir mais longe. Dentro da casa, não passa despercebida, trazendo consigo polémica, emoção e muita entrega ao jogo.

Nas redes sociais, é possível acompanhar a sua evolução ao longo dos últimos anos — e é surpreendente como se mantém em tão boa forma até aos dias de hoje. A sua presença reflete um cuidado contínuo com o corpo e com a saúde, algo que se traduz num impacto visível e consistente no seu aspeto físico.

Veja na galeria acima algumas imagens que ilustram a sua evolução ao longo dos últimos anos.