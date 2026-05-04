Irreconhecível: o que está por trás da drástica mudança física de Liliana do "Secret Story"?

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A mudança física de Liliana Almeida surpreendeu os espectadores e gerou várias dúvidas: o que está por trás desta transformação tão marcante?

Liliana surgiu no ecrã dos telespectadores com um visual bastante diferente daquele que apresentou quando entrou no "Secret Story 9", em setembro de 2025 — aparecendo agora loira e com um sorriso mais destacado — e a mudança rapidamente gerou reações.

Nas redes sociais, muitos comentários têm-se focado nas alterações ao cabelo e ao sorriso, com opiniões divididas. Enquanto alguns mostram surpresa perante a transformação, outros questionam as mudanças, sobretudo ao nível da imagem e da expressão, revelando que a nova aparência não passou despercebida ao público.

Temas: Liliana Secret Story - Desafio Final
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