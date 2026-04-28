Depois do Secret Story, Liliana fica sem palavras com descoberta: «Ainda custa acreditar»

Este plano de 30 jantares vai salvar a sua semana (e a carteira)

Há conquistas que vão muito além dos números e Liliana Araújo fez questão de o sublinhar.

A finalista do Secret Story - Casa dos Segredos recorreu às redes sociais, na passada segunda-feira, dia 27, para partilhar uma novidade que a deixou visivelmente emocionada.

Liliana atingiu a marca dos 50 mil seguidores no Instagram — um número redondo que simboliza o crescimento e o carinho que tem recebido desde a sua participação no reality show. “Ainda custa acreditar”, começou por escrever, numa mensagem sentida dirigida a quem a acompanha diariamente.

A ex-concorrente não escondeu a gratidão e fez questão de agradecer o apoio constante: “Obrigada a cada um de vocês por estarem desse lado, por apoiarem, comentarem, partilharem e crescerem comigo todos os dias. Isto não é só um número, são pessoas reais que fazem parte do meu caminho.”

Com os olhos postos no futuro, Liliana deixou ainda uma promessa: “E acreditem… isto é só o começo. Gratidão infinita.”

Depois de conquistar o público dentro da casa, Liliana Araújo continua agora a reforçar a ligação com os fãs cá fora, mostrando que a jornada no mundo digital está apenas a começar.