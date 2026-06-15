«É conhecido?»: Liliana e Fábio revelam quem é o "padrinho" que está a apoiar Marisa Susana fora do Desafio Final

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É um dos temas do momento e Liliana, expulsa do Desafio Final, ao lado de Fábio, namorado e ex-concorrente, falou sobre o "padrinho" de Marisa Susana.

Liliana Oliveira voltou a tecer críticas a Marisa Susana e garantiu que a concorrente entrou no Secret Story – Desafio Final com uma estratégia cuidadosamente preparada, incluindo o apoio de uma pessoa no exterior disposta a fazer tudo para a levar o mais longe possível no jogo.

Durante a conversa com Cristina Ferreira, Liliana e Fábio afirmaram: “Supostamente tem o padrinho cá fora”.

Perante a revelação, foram questionados sobre quem seria esse alegado “padrinho”, sobretudo depois de Bruno também ter deixado no ar essa possibilidade. “É uma pessoa muito próxima a ela que está disposta a gastar o que for preciso para a levar à final e não sei até que ponto dá a vitória, mas a vitória duvido”, explicou.

Quando confrontados sobre a identidade dessa pessoa e se é alguém conhecido do público, Liliana esclareceu que não se trata de uma figura pública. “Sim, sabe quem é”, respondeu, acrescentando, no entanto, que “não” é conhecido.

Apesar das suspeitas levantadas, Liliana mostrou-se convencida de que a vitória do Desafio Final será bastante disputada, deixando em aberto quem acabará por conquistar o primeiro lugar.

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