Liliana Oliveira faz mudança de visual radical. E um ex-concorrente não demorou a reagir: «Não gostei nada»

  • Dois às 10

Liliana Oliveira surpreendeu os seguidores ao revelar uma mudança radical de visual.

A ex-concorrente do "Secret Story – Desafio Final" despediu-se do cabelo moreno e surgiu completamente loira, partilhando o resultado nas redes sociais.

Na legenda da publicação, Liliana Oliveira mostrou-se divertida com a transformação. «Cheguei chegando ✨ agora sim, sou a nova Virgínia portuguesa 👀», escreveu.

A caixa de comentários rapidamente encheu-se de reações, mas houve uma que não passou despercebida. Leandro, também ex-concorrente do reality show da TVI, fez questão de comentar o novo visual da amiga. «Nao gostei nada! QUANDO É QUE VAIS PERCEBER QUE ÉS LINDA É MORENAÇA!!», escreveu.

Apesar da opinião de Leandro, a mudança de visual de Liliana Oliveira recebeu muitos elogios dos seguidores, que destacaram a ousadia da transformação e a nova imagem da ex-concorrente.

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