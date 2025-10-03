Liliana coloca em causa namoro com Zé. Noivo da concorrente já reagiu

Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

O ambiente dentro da casa do “Secret Story 9” continua intenso e cheio de reviravoltas. Liliana viveu um momento inesperado, após uma conversa profunda com Sandro, que a deixou a pensar seriamente no futuro da relação com o noivo, Zé, que está cá fora.

A concorrente, que tem estado cada vez mais próxima de Fábio, confessou que as dúvidas em relação ao noivado podem ter terminado. Entre hesitações, Liliana deixou escapar que pondera terminar a relação com Zé.

Reação imediata de Zé

Cá fora, o noivo não ficou indiferente aos acontecimentos que estão a marcar a edição. De forma indireta, já reagiu nas redes sociais: apagou a fotografia que tinha com Liliana e também o destaque de stories que mantinha dedicado à relação.



Na sua última partilha, Zé agradeceu o carinho dos seguidores.

Gestos discretos, mas que não passaram despercebidos aos seguidores, que rapidamente interpretaram como um sinal claro de descontentamento.