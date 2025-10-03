Liliana coloca em causa namoro com Zé. Noivo da concorrente já reagiu

  • Dois às 10
  • Ontem às 18:02

O ambiente dentro da casa do “Secret Story 9” continua intenso e cheio de reviravoltas. Liliana viveu um momento inesperado, após uma conversa profunda com Sandro, que a deixou a pensar seriamente no futuro da relação com o noivo, Zé, que está cá fora.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O ambiente dentro da casa do “Secret Story 9” continua intenso e cheio de reviravoltas. Liliana partilhou com Sandro que está a pensar seriamente no futuro da relação com o noivo, Zé, que está cá fora.

A concorrente, que tem estado cada vez mais próxima de Fábio, confessou que as dúvidas em relação ao noivado podem ter terminado. Entre hesitações, Liliana deixou escapar que pondera terminar a relação com Zé.

Reação imediata de Zé

Cá fora, o noivo não ficou indiferente aos acontecimentos que estão a marcar a edição. De forma indireta, já reagiu nas redes sociais: apagou a fotografia que tinha com Liliana e também o destaque de stories que mantinha dedicado à relação.
 

Na sua última partilha, Zé agradeceu o carinho dos seguidores.

 

Gestos discretos, mas que não passaram despercebidos aos seguidores, que rapidamente interpretaram como um sinal claro de descontentamento.

 

Temas: Liliana Secret Story Fabio Ze

RELACIONADOS

A história repete-se: famosa portuguesa já passou pelo que Liliana está a viver com Fábio e com o noivo Zé

Famosos reagem à relação de Liliana e Zé: «O único amor que lhe deve importar neste momento é o próprio»

Fora do Estúdio

Estas irmãs desapareceram ainda bebés. Após 36 anos, foram encontradas com vida

2 out, 17:00

Problemas no paraíso? A prova que pode indicar o fim do noivado de Sónia Jesus e Vitó

2 out, 09:12

Noivo morre de forma súbita durante a primeira dança com a noiva no casamento. Vídeo mostra o momento

1 out, 17:00

Famosos reagem à relação de Liliana e Zé: «O único amor que lhe deve importar neste momento é o próprio»

1 out, 16:44

Susana Dias Ramos implacável com relação de Liliana e Zé: «Isto aqui não é amor. É outra coisa»

1 out, 16:35

Mãe repreendeu filho de nove anos e este matou-a à frente do irmão mais velho

1 out, 16:00

Há uma coisa que João Monteiro e Manuel Luís Goucha têm comum. E quem o diz é Cristina Ferreira

1 out, 15:43
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira apanha Liliana e Fábio em flagrante: «Ponham som!»

Ontem às 10:38

Cristina Ferreira reage à absolvição de Joana Marques no processo com os Anjos: «É uma opinião minha muito pessoal»

Ontem às 12:31

Romana pôs fim ao casamento em direto num reality show. Eis o que o marido lhe disse ao sair

2 out, 11:42

Cristina Ferreira reage a discurso de Joana Marques dirigido aos Anjos: «É para dar a ideia que está acima de tudo?»

2 out, 10:33

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

Ontem às 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Três maneiras de dar uso às sobras de frango

1 out, 15:30

Faça estes rolos de canela e aqueça os dias de outono

1 out, 15:00

Fotos

Liliana coloca em causa namoro com Zé. Noivo da concorrente já reagiu

Ontem às 18:02

Saiba porque não é recomendável colocar a máquina de lavar a roupa na cozinha

Ontem às 17:00

Cristina Ferreira reage à absolvição de Joana Marques: «O humor inteligente é aquele que não faz doer»

Ontem às 16:42

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

Ontem às 16:00