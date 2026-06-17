Secret Story. Liliana faz revelação surpreendente sobre possível reencontro com o ex-noivo Zé

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Liliana Oliveira quebrou o silêncio sobre uma das hipóteses mais comentadas durante a sua participação no Secret Story – Desafio Final: a possível entrada do ex-noivo, José Andrade, na casa mais vigiada do País.

Expulsa no passado domingo, 15 de junho, a ex-concorrente garantiu que nunca acreditou verdadeiramente que esse cenário pudesse acontecer. Em entrevista à TV Guia, explicou que foi precisamente por considerar essa possibilidade improvável que aceitou regressar aos reality shows da TVI. “Quis sempre acreditar que ele não (entraria), porque nunca foi um ex-concorrente. Por isso é que nunca pensei que fosse uma hipótese o Zé aparecer no programa. Para mim estava mais do que esclarecida toda a história, toda a polémica e nunca foi um pensamento”, começou por afirmar.

Apesar de garantir que está completamente resolvida em relação ao antigo relacionamento, Liliana não esconde que uma eventual entrada de José Andrade mudaria tudo. “Pegava nas minhas malas e vinha embora. Não fazia sentido para mim partilhar a casa com o meu ex-namorado tendo o Fábio cá fora”, revelou.

A ex-concorrente, que mantém uma relação com Fábio Pereira, deixou claro que nunca considerou adequado dividir novamente o mesmo espaço com o ex-noivo, sobretudo estando comprometida com outra pessoa.

Liliana Oliveira esclareceu ainda que o facto de só ter entrado no Desafio Final uma semana depois dos restantes concorrentes nada teve que ver com receios relacionados com José Andrade.

Segundo explicou, a demora aconteceu porque precisou de refletir cuidadosamente sobre o convite. "Não sabia se havia de aceitar ou não. Estive a colocar tudo na balança, os pontos positivos, os negativos, até porque não vale tudo por polémica e, depois de uma edição de tanta polémica, voltar para o mesmo não era algo que procurava”, confessou.

A antiga concorrente admitiu que o principal objetivo passava por mostrar uma faceta diferente da sua personalidade. “Queria era desafiar-me a mim mesma, mostrar um pouco mais da Liliana”, explicou.

Depois de vários dias de reflexão, acabou por tomar a decisão de regressar ao reality show.

Recorde, ainda, a entrevista de Liliana no Dois às 10: 

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