Estas são as plantas que nunca deve ter ao pé dos limoeiros ou laranjeiras

Anote estas cinco orientações essenciais sobre os melhores — e os piores — "vizinhos" para limoeiros e laranjeiras

Para que o cultivo de citrinos seja bem-sucedido, é fundamental conhecer quais as espécies vegetais que podem favorecer ou, pelo contrário, prejudicar o desenvolvimento destas árvores. A seguir, partilhamos algumas recomendações sobre o que evitar plantar junto a limoeiros e outras variedades cítricas.

O site australiano Better Homes and Gardens destaca cinco orientações essenciais sobre os melhores — e os piores — "vizinhos" para limoeiros e laranjeiras.

Evitar a concorrência direta

Para que as árvores de citrinos prosperem, é importante não as rodear de plantas que disputem os mesmos recursos do solo, como água e nutrientes. Espécies que requerem elevados níveis de humidade, como as hortênsias, podem conduzir à desidratação das árvores cítricas. Da mesma forma, é desaconselhado o cultivo de plantas com raízes profundas nas imediações, já que estas podem comprometer o sistema radicular dos limoeiros. No caso de querer plantar ervas aromáticas por perto, é preferível não cavar profundamente o terreno.

Manter a base do tronco desimpedida

É recomendável preservar uma faixa de 30 centímetros à volta do tronco da árvore, sem qualquer vegetação. Este espaço livre facilita operações como a poda, a colheita e a monitorização do estado geral da árvore, permitindo detetar sinais de humidade excessiva ou remover vegetação indesejada.

Evitar plantas de grande porte

Como os citrinos necessitam de exposição solar plena ao longo do dia, é importante não plantar por perto árvores ou arbustos altos que possam criar sombra. Além de bloquearem a luz, essas plantas maiores também absorvem nutrientes e água, competindo diretamente com os citrinos e afetando o seu crescimento.

Garantir um espaço seguro ao redor

Caso a relva cresça muito perto do tronco, existe o risco de o aparo danificar a base da árvore. Manter uma zona de 30 centímetros livre à volta da árvore protege o tronco e evita danos acidentais durante a manutenção do relvado.

Mas afinal, o que plantar junto aos citrinos?

De acordo com o Better Homes and Gardens, existem plantas que podem beneficiar significativamente os citrinos — quer atraindo polinizadores, ajudando no controlo de pragas ou até melhorando o solo, para além de embelezarem o ambiente envolvente.

As melhores companheiras para estas árvores são plantas que partilham exigências semelhantes em termos de solo, luz e humidade. Entre as mais indicadas estão ervas e flores como manjericão, borragem, capuchinhas, malmequeres e aliso. No entanto, é fundamental proceder à plantação com cuidado, evitando escavar demasiado, de forma a não perturbar as raízes das árvores de citrinos.