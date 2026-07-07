Se ainda faz limonada com limões, experimente esta versão com limas

O casamento foi memorável e a lua de mel promete ser igual. Júlia Palha e o marido já aterraram em destino de sonho

Basta provar um copo para perceber porque é a nossa favorita. Nesta receita, as limas substituem os limões e criam uma limonada ainda mais refrescante.

Quem resiste a uma boa limonada que não seja demasiado ácida? É esta a receita que costumamos preparar e é perfeita para refrescar nos dias de maior calor.

Para a fazer, vai precisar de limas (na quantidade que preferir), açúcar amarelo ou mascavado, água fresca e gelo. Comece por cortar as limas em quatro partes e coloque-as no fundo de um jarro juntamente com o açúcar. Depois, esmague as limas com o açúcar até libertarem o sumo. De seguida, junte o gelo e a água fresca, misturando tudo cuidadosamente. Se gostar, pode acrescentar hortelã no final.

Se quiser preparar apenas um copo, o procedimento é exatamente o mesmo: corte uma lima em quatro, esmague-a com uma colher de açúcar e, depois, adicione a água e o gelo. O resultado é uma limonada aromática, doce na medida certa e extremamente refrescante, ideal para acompanhar qualquer refeição ou para os dias mais quentes de verão.