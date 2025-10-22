Pulveriza, limpa e aspira: o aparelho de 25 euros que acaba com vidros sujos

Este artigo pode conter links afiliados*

Detesta limpar vidros? Este aparelho de três funções custa menos de 25 euros e já conquistou centenas de utilizadores.

Limpar janelas é uma daquelas tarefas domésticas que toda a gente adia. Entre panos que deixam marcas, água que escorre e o esforço de secar tudo à mão, não é difícil perceber porquê. O aspirador de vidros Cecotec Conga Rockstar 3700 promete acabar com este problema, reunindo três funções num único aparelho: pulveriza, limpa e aspira. Com um design compacto de apenas 220 mm e autonomia de 30 minutos, é pensado para quem procura resultados rápidos sem complicações.

Limpa sem deixar marcas nem gotas

A grande vantagem deste aparelho está na tecnologia NoDrops, que impede que a água escorra durante a limpeza. O resultado são superfícies brilhantes, sem marcas ou vestígios de humidade. O depósito de 220 ml da garrafa pulverizadora permite cobrir cerca de 75 m² por carga, mais do que suficiente para as janelas e espelhos de uma casa.

"O produto sempre funcionou bem. Cumpre eficazmente aquilo que promete", destaca uma das avaliações na Amazon. Outro utilizador, que adquiriu o equipamento em dezembro de 2020, garante: "Ainda hoje funciona como no primeiro dia." São comentários que reforçam a durabilidade e eficácia do aparelho.

Prático de usar e guardar

O design ultrafino e ergonómico torna a limpeza confortável, permitindo utilizar o aparelho com uma só mão e em diferentes ângulos. Ocupa pouco espaço e pode ser facilmente guardado num armário ou transportado entre divisões. O depósito de água suja tem capacidade para 50 ml, evitando interrupções constantes durante a limpeza.

Vários utilizadores na Amazon elogiam precisamente esta praticidade, descrevendo o produto como "eficaz e bastante prático para limpezas rápidas".

Mais do que vidros

Apesar do nome, o Cecotec Conga Rockstar 3700 não se limita a janelas. Graças à tecnologia All Surface, funciona em qualquer superfície lisa: azulejos da cozinha, divisórias do duche, espelhos ou até portas envidraçadas. A versatilidade torna-o útil em várias situações do dia a dia.

A bateria de 3,7 V garante até 30 minutos de autonomia — tempo mais do que suficiente para uma limpeza completa da casa. E o melhor: vem com uma garrafa pulverizadora e esfregona incluídas, para um acabamento profissional sem custos adicionais.

Por 24,99 euros, este aspirador de vidros representa uma alternativa acessível e eficaz para quem quer simplificar a limpeza doméstica sem investir em equipamentos grandes ou caros.

