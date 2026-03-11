Limpa colchões a 60 graus: máquina elimina ácaros com sistema de raios UV e sucção poderosa

Este artigo pode conter links afiliados*

Limpar o colchão é uma daquelas tarefas que muitas vezes ignoramos, mas que pode fazer uma enorme diferença na qualidade do sono, especialmente para quem sofre com alergias ou sensibilidade ao pó. Os ácaros acumulam-se facilmente nas superfícies onde descansamos todas as noites e, por isso, é importante ter ferramentas eficazes para os eliminar. Foi precisamente por isso que descobrimos uma máquina de limpeza que está em destaque na Amazon e que promete uma higienização profunda do colchão em poucos minutos.

Falamos do JIGOO T600, um aspirador antiácaros concebido especificamente para eliminar poeiras microscópicas, bactérias e ácaros que se escondem nas fibras dos colchões, sofás ou almofadas. E a promessa é forte: graças à combinação de sucção potente, luz UV e vibração, o equipamento consegue eliminar até 99,9% dos ácaros, deixando a superfície de descanso mais limpa e saudável.

Uma das características que mais se destaca é o sistema termostático de ar quente a 60 °C. O aparelho aquece em apenas cinco segundos e utiliza essa temperatura elevada para ajudar a eliminar ácaros e bactérias, ao mesmo tempo que seca a superfície do colchão. Este processo contribui para reduzir a humidade — um dos ambientes favoritos destes microrganismos — e ajuda a manter a cama mais higienizada durante mais tempo.

A potência também não fica atrás. O JIGOO T600 conta com 700 W de potência e uma força de sucção de 15 kPa, o que permite remover eficazmente pó, detritos e partículas microscópicas que normalmente ficam presas nas fibras do colchão. Para aumentar ainda mais a eficácia, a vibração integrada ajuda a soltar os ácaros e outras impurezas antes de serem aspirados.

Outro detalhe interessante é o sistema de duplo depósito de pó, pensado para tornar a filtragem mais eficiente e a limpeza do equipamento mais simples. Os recipientes são independentes, facilitando a desmontagem e garantindo uma separação mais eficaz das partículas recolhidas.

A experiência de utilização também foi pensada ao detalhe. O aspirador inclui um ecrã LED inteligente que monitoriza em tempo real o nível de ácaros, permitindo perceber de forma imediata se a superfície já está realmente limpa. O painel apresenta ainda indicações de funcionamento e alertas, ajudando a utilizar o equipamento de forma mais eficiente.

Apesar da potência, o aparelho mantém um funcionamento relativamente discreto. Com apenas 72 dB de ruído, o design silencioso permite utilizá-lo sem causar grandes incómodos, mesmo em ambientes mais tranquilos ou durante a noite.

Com uma avaliação média de 4,6 estrelas em mais de duas mil opiniões, este aspirador tornou-se um dos modelos mais populares na categoria de limpeza de colchões na Amazon. Neste momento está também com desconto numa campanha de primavera: custa cerca de 126 euros, menos 21% do que o preço habitual de 159,99 euros.

Para quem quer melhorar a higiene da cama e reduzir a presença de ácaros em casa, pode ser uma solução prática e eficaz — e uma daquelas compras que acabam por fazer mais diferença do que imaginamos na qualidade do descanso.

