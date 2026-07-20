O inimigo invisível da sua cama chama-se ácaros e este aparelho consegue eliminá-los

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Este aspirador tem sistema de batimento e escovagem, aspiração, luz UV e secagem

Há tarefas de limpeza que um aspirador tradicional nem sempre consegue fazer de forma eficaz, sobretudo quando se trata de colchões, sofás ou outras superfícies estofadas. O Hoover HMC5 foi desenvolvido precisamente para esse tipo de utilização, combinando várias funções num único equipamento de mão para uma limpeza mais profunda dos tecidos.

Este aspirador integra quatro funções automáticas que entram em funcionamento assim que é ligado: um sistema de batimento e escovagem (Beat & Roll), aspiração, luz UV e secagem. Em conjunto, estas tecnologias ajudam a remover pó, ácaros e outras partículas acumuladas no interior das fibras dos colchões e estofos, contribuindo para uma sensação de maior frescura e higiene.

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Um dos destaques é o sensor de pó incorporado, que indica visualmente o estado da superfície através de um LED. Quando ainda existem partículas detetadas, a luz mantém-se vermelha; à medida que a limpeza avança, muda para verde, sinalizando que a área está limpa. É uma forma simples de perceber quais as zonas que precisam de mais atenção.

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O rolo motorizado, que roda até às 4.200 rotações por minuto, foi concebido para soltar o pó e os alergénios presos nas fibras antes de serem aspirados. A sucção é assegurada por um sistema ciclónico, pensado para manter um desempenho consistente durante toda a utilização, enquanto o depósito de 0,6 litros permite limpar várias superfícies antes de ser necessário esvaziá-lo.

A luz UV funciona apenas quando o aspirador está em contacto direto com a superfície, desligando-se automaticamente assim que deixa de existir contacto. Este sistema foi pensado para reforçar a higiene dos tecidos e acrescentar uma camada extra de cuidado durante a limpeza.

Com 400 W de potência, alimentação por cabo e um peso de cerca de 2,2 kg, o Hoover HMC5 aposta num formato compacto e relativamente fácil de manobrar, sendo uma opção indicada para a manutenção regular de colchões, sofás, cadeirões, almofadas e outras superfícies estofadas.

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Temas: Limpar colchões Ácaros
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