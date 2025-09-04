Andamos a ignorar os germes da almofada? Trocar a fronha não resolve o problema

Lavar apenas a fronha não basta: as almofadas acumulam suor, ácaros e pó, e precisam de cuidados de limpeza regulares para garantir noites de sono mais saudáveis.

Lavar os lençóis faz parte da rotina de higiene da maioria das pessoas, mas nem sempre acontece o mesmo com as almofadas. Mesmo quando estão protegidas por uma fronha, acabam por acumular suor, pó, ácaros e outras impurezas indesejadas no local onde se dorme todas as noites. A troca da fronha, por si só, não é suficiente: as almofadas também precisam de ser lavadas regularmente, tal como os lençóis.

De acordo com o site Real Simple, os especialistas recomendam que as almofadas usadas para dormir sejam lavadas a cada três meses, sobretudo no caso de quem sofre de alergias ou transpira bastante durante a noite. De forma geral, o intervalo pode estender-se até seis meses, mas não é aconselhável ultrapassar esse período. No caso das crianças, o cuidado deve ser ainda maior: as almofadas devem ser lavadas mensalmente ou, no máximo, de mês e meio em mês e meio, já que acumulam mais sujidade.

Existem sinais claros de que está na hora de lavar ou substituir a almofada, como o aparecimento de manchas amareladas, odores desagradáveis, espirros frequentes ao deitar-se ou o próprio enchimento estar demasiado achatado.

Grande parte das almofadas com enchimento sintético pode ser lavada na máquina, utilizando água morna, um ciclo delicado e detergente suave. Já as almofadas de penas exigem enxaguamento extra e secagem completa, preferencialmente com o auxílio de bolas de secagem, para evitar o desenvolvimento de bolor. No caso das almofadas de espuma ou látex, a lavagem na máquina não é recomendada: deve limpar-se bem a capa e realizar uma limpeza localizada com detergente suave e pouca água.

Para quem não tem tempo para lavagens mais profundas, há uma alternativa simples e eficaz: expor as almofadas durante algumas horas ao sol. O calor solar contribui para eliminar bactérias, reduzir a humidade e neutralizar maus odores de forma natural.

