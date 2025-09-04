Só precisa de papel de alumínio. Saiba como limpar o gelo do congelador sem o desligar

Remover o gelo acumulado no congelador pode ser mais simples do que parece: um truque caseiro que se tornou viral nas redes sociais promete acelerar o processo em apenas alguns minutos, sem necessidade de desligar o aparelho durante horas.

Eliminar o gelo que se forma no congelador costuma ser uma tarefa demorada, sobretudo quando não se pretende deixar o equipamento desligado durante muito tempo. Porém, um método caseiro, amplamente divulgado em plataformas como TikTok, Reddit e YouTube, tem ganho destaque por permitir concluir o processo rapidamente, utilizando apenas vapor quente e folha de alumínio.

A técnica é particularmente útil em casas com congeladores antigos ou sem sistema de descongelação automática, situação frequente em segundas habitações ou apartamentos arrendados. O procedimento consiste em forrar as paredes internas do congelador com folha de alumínio e colocar no interior um recipiente com água a ferver, mantendo a porta fechada durante 10 a 15 minutos. O vapor, em conjunto com a condução térmica da folha de alumínio, acelera o derretimento do gelo, que pode ser removido facilmente com a ajuda de uma espátula de plástico. Desta forma, evita-se desligar o aparelho durante longos períodos, tornando todo o processo mais rápido e eficiente.

A acumulação de gelo ocorre geralmente devido à entrada de humidade, causada por abrir a porta com frequência ou por armazenar alimentos ainda quentes ou mal acondicionados. Este fenómeno reduz o espaço útil, prejudica o desempenho do congelador e obriga o compressor a trabalhar em excesso, aumentando o consumo de energia e acelerando o desgaste do equipamento. O Instituto de Diversificação e Poupança de Energia (IDAE) lembra que os frigoríficos estão entre os eletrodomésticos que mais gastam energia, pelo que manter o congelador limpo e livre de gelo pode representar uma poupança relevante.

Apesar da eficácia do método, devem ser observadas algumas precauções: não usar utensílios metálicos para raspar o gelo, evitar que a água entre em contacto com os componentes elétricos e não deixar o recipiente quente no interior por mais de 15 minutos. Além disso, é recomendável verificar regularmente as borrachas de vedação da porta, de forma a evitar que o problema volte a ocorrer em pouco tempo.

Embora não substitua uma limpeza completa, esta dica representa uma solução prática, segura e acessível, que dispensa ferramentas ou produtos especializados. Num contexto em que a eficiência energética e a praticidade são cada vez mais valorizadas, este truque caseiro surge como um recurso útil no quotidiano doméstico.