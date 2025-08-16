O que precisa de limpar em casa antes do verão terminar

O verão está a chegar ao fim e é o momento ideal para preparar a casa para a nova estação. Algumas limpezas rápidas mas essenciais podem fazer toda a diferença, deixando o ambiente mais fresco, organizado e pronto para os meses que se aproximam. Descubra o que não deve deixar passar antes que o verão termine.

O verão ainda não acabou — felizmente —, mas, como se gosta de antecipar tudo, aqui está o que precisa de saber para preparar a casa para o outono. Antes de acender aquelas velas de abóbora e canela, há um passo fundamental para entrar na nova estação sem complicações: a limpeza profunda de fim de verão.

Pode não parecer o mais emocionante, mas ninguém quer descobrir insetos esmagados no alpendre ou carvão queimado no grelhador quando a chuva começar. Para evitar este caos pós-verão, Martha Stewart revela o que não pode mesmo ignorar antes de o outono chegar.

Limpa a Fachada

Segundo Randy Dewey, especialista em limpezas exteriores, o final do verão é o momento ideal para lavar a fachada. Porquê? Porque o cloro atua melhor com calor. Se esperar pelo frio, vai precisar de produtos mais fortes, o que pode prejudicar as plantas à volta. Uma fachada limpa protege a tinta e o revestimento, ao mesmo tempo que evita que o pó, o pólen e o mofo se fixem para a estação seguinte. Resultado: menos stress e menos despesas futuras.

Insetos não são lembranças bonitas

Entre julho e setembro, os insetos reproduzem-se como se não houvesse amanhã, deixando a sua “arte” por todo o lado: luzes do alpendre, entradas e beirais. Jamison Jarosz, fundador da Arizona Grime, alerta: se deixar para limpar apenas no outono, vai ter restos de inseto do tamanho de biscoitos.

O telhado também precisa de SPA

Dewey aconselha um soft wash antes de o verão terminar. Trata-se de uma lavagem suave que remove musgo e sujidade sem danificar as telhas. Esperar pelo frio é má ideia: os produtos químicos funcionam pior, e o musgo aproveita para se instalar.

Grelhador limpo, vida feliz

Guardar o grelhador sujo é basicamente convidar formigas, ratos e outros insetos. Jarosz recomenda desengordurar, enxaguar e cobrir o grelhador. Assim, quando chegar a próxima temporada de churrasco, ninguém se assusta ao abrir a tampa.

Decks e pátios: a guerra contra o bolor

O bolor não tira férias. Limpar o deck antes do frio facilita a secagem e a manutenção. A combinação de chuva + frio cria o terreno perfeito para bolor. Prevê que o espaço exterior não se transforme num verdadeiro episódio de terror biológico.

Folhas e detritos: expulsa-os já

Folhas, gravetos e poeira são um buffet perfeito para mofo e pragas. Mantém o deck, as caleiras e as áreas sombreadas limpas. Como diz Jarosz: "Se fica húmido e sujo, algo vai crescer ou instalar-se". E ninguém quer dar casa a formigas ou caracóis, certo?

Limpa as entradas de ar

O ar fresco do outono merece entrar limpo. Limpar os filtros e grelhas de ventilação é essencial, especialmente se tiver usado muito o ar condicionado durante o verão. Ar limpo = pulmões felizes + casa sem poeira ninja.

Equipamento de piscina

Coletes, boias, colchões insufláveis, pistolas de água, espumas e brinquedos flutuantes precisam de um banho final. Cloro, protetor solar e sujidade acumulam-se, e se guardar húmido ou sujo, podem aparecer mofo, bolor, fissuras ou descoloração, reduzindo a durabilidade. Limpar bem e secar antes de guardar evita surpresas desagradáveis na próxima temporada.

Esta tarefa pode tornar-se num momento divertido envolvendo toda a família. Afinal, todos aproveitaram bem o verão em casa, certo?