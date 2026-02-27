Mantenha a sua casa sempre limpa com estes 6 hábitos diários

  • Joana Lopes
  • Ontem às 17:00
Casa de banho limpa
Casa de banho limpa

Cansado de passar horas a limpar a casa e mesmo assim ela parecer sempre desarrumada? Descubra 6 hábitos simples que, se fizer todos os dias, vão transformar a sua casa numa verdadeira fortaleza de limpeza e organização – sem esforço extra.

Quem não gosta de chegar a casa e sentir aquele cheiro de limpeza e a sensação de organização? A boa notícia é que não é necessário passar horas com a esfregona e o pano na mão. Bastam pequenos gestos diários para que a casa se mantenha impecável sem grande esforço.

Aqui ficam 6 truques rápidos que podem ser transformados em rotina, citados pelo site italiano Cose di Casa.

  1. Abrir as janelas e fazer a cama
    Logo de manhã, deve deixar entrar o ar fresco para renovar o ambiente e dar “vida” às roupas de cama. Depois, deve arrumar o pijama e fazer a cama. Pode parecer básico, mas dá logo outra energia ao quarto.

  2. Eliminar o pó diariamente
    O pó tem uma incrível capacidade de aparecer do nada – e em todo o lado! Deve passar um aspirador ou um pano rapidamente. Para facilitar ainda mais, pode investir num robot aspirador, que trabalha por si enquanto toma o café da manhã.

  3. Limpar a casa de banho 
    O segredo é não deixar acumular. Depois de usar a casa de banho de manhã, deve passar um pano de microfibra com produto anticalcário e higienizante na sanita e na torneira. Fica a brilhar e ainda ganha pontos extra de organização.

  4. Lavar a loiça após o pequeno-almoço
    Depois do pequeno-almoço, não deve deixar chávenas e pratos órfãos no lava-loiça. Deve lavar de imediato, evitando acumulação e stress mais tarde. Se tiver máquina da loiça, ainda melhor: deve esvaziá-la de manhã e voltar a enchê-la com a loiça usada.

  5. Passar um pano no fogão
    Se cozinhar de manhã, deve limpar o fogão logo com um pano húmido seguido de outro seco. Em menos de um minuto, o fogão fica impecável.

  6. Lavar a roupa durante a madrugada ou pela manhã
    Se tiver roupa para lavar, deve aproveitar a manhã para pôr a máquina a funcionar em horário económico. Assim, quando chega a casa, já tem meio trabalho feito. Outra opção é deixar a roupa a lavar durante a madrugada e, de manhã, é só estender. Nada dá mais tranquilidade do que ver o cesto da roupa suja vazio.

