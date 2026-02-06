É assim que os japoneses conseguem ter a casa sempre limpa (sem esforços gigantes aos fins-de-semana)

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 24min
Limpezas
Limpezas

No Japão, a limpeza da casa não é vista como um esforço hercúleo que consome todo o fim-de-semana. Pelo contrário, existem hábitos simples e diários que garantem que tudo se mantém impecável, sem stress nem maratonas de esfregona. Descubra o que os japoneses fazem todos os dias para manter a casa limpa e organizada sem esforço.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Depois de uma semana intensa de trabalho, a ideia de passar horas a limpar a casa parece um castigo. No entanto, no Japão a abordagem é totalmente diferente e mais inteligente.

Em vez de recorrer a limpezas profundas ocasionais, aposta-se em gestos simples, realizados diariamente. O resultado? Casas sempre limpas, sem pó acumulado e sem a sensação de “trabalho pesado”.

Especialistas em organização doméstica sublinham que o segredo não é limpar mais, mas limpar melhor e de forma constante. Cinco minutos por dia têm mais efeito do que duas horas ao sábado.

Tudo começa à porta de casa

Nos lares japoneses, os sapatos ficam sempre à entrada. Não se trata apenas de uma tradição cultural, mas de uma estratégia prática para impedir que a sujidade da rua entre no interior. Menos pó no chão significa menos limpeza depois. Uma mudança pequena, mas com impacto imediato.

O chão não se limpa à pressa

Em vez de esfregonas rápidas, são utilizados panos macios aplicados à mão, que removem até as partículas mais finas de pó. Este contacto direto torna a limpeza mais eficaz e evita que a sujidade se espalhe entre divisões.

Ar fresco todos os dias (faça frio ou calor)

Abrir as janelas é um ritual diário, mesmo no inverno. A renovação do ar reduz partículas em suspensão, melhora o ambiente e dificulta a acumulação de pó nas superfícies.

Tecnologia que ajuda a manter tudo limpo

Purificadores de ar e desumidificadores são comuns em muitas casas japonesas. Estes aparelhos capturam poeiras e reduzem a eletricidade estática que faz o pó “colar” aos móveis. O resultado: menos sujidade visível e menor necessidade de produtos agressivos.

Menos sujidade, menos químicos

Como o pó não se acumula, não é necessário recorrer a limpezas intensivas nem a detergentes fortes. Isto preserva móveis, tecidos e pavimentos por mais tempo e ainda permite poupar dinheiro.

O verdadeiro segredo não é limpar em excesso, mas nunca deixar a sujidade acumular. A grande mudança está na mentalidade: em vez de acumular e sofrer depois, cuida-se um pouco todos os dias.

Temas: Limpezas Japão Casa

RELACIONADOS

Esqueça a lixívia e o vinagre. Já não limpamos os filtros do exaustor de outra forma desde que descobrimos isto

A maioria não sabe que este utensílio acumula bactérias se não for limpo

Descubra como limpar o forno (sem esfregar) e deixá-lo como novo

Aprenda a limpar cortinados sem os tirar do varão

Dicas

Esta estação de energia portátil garante apoio energético quando é mais preciso

Há 42 min

Tem usado o desumidificador em casa? Descubra os locais onde não deve colocá-lo

Há 2h e 24min

Frango, porco ou vaca: qual é, afinal, a opção mais saudável?

Hoje às 14:00

Este gerador portátil mantém o frigorífico e os dispositivos ligados sem exigir um grande investimento

Ontem às 18:09

À primeira vista parecem as Maldivas, mas este destino fica na Europa

Ontem às 16:00

Ginásio ou caminhada? Especialista revela qual transforma mais o corpo

Ontem às 15:00

Afinal é possível comer pão todos os dias sem engordar. Este é o segredo

Ontem às 14:00
MAIS

Mais Vistos

Liliana Almeida faz revelação sobre a vida amorosa de Andrea Soares e acrescenta: “Todos os que estão lá dentro são ex-namorados de amigas nossas”

Hoje às 10:30

Depois de polémica, Helena Laureano volta à televisão e anuncia problema de saúde

Hoje às 10:36

Cristina Ferreira anuncia, em direto, morte de ator da TVI: «Morreu vítima de…»

27 nov 2025, 12:47

A reação do filho de Jéssica ao perder a casa com a depressão Kristin vai comover o país

Hoje às 11:57

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

Há 1h e 24min

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fora do Estúdio

Atriz da TVI vive susto com a filha que deu entrada no hospital: «Foi uma questão de horas»

Há 14 min

"Querido, Mudei a Casa" vai partir para zonas afetadas pelo mau tempo. E está a pedir estes materiais

Hoje às 09:55

O pedido que comoveu Portugal teve resposta: pai e filha reencontram-se após 20 anos

Hoje às 09:18

Foi uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa. Hoje, afastada dos ecrãs, enfrenta críticas à aparência

Ontem às 16:21

Fotos

Atriz da TVI vive susto com a filha que deu entrada no hospital: «Foi uma questão de horas»

Há 14 min

Esta estação de energia portátil garante apoio energético quando é mais preciso

Há 42 min

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

Há 1h e 24min

Tem usado o desumidificador em casa? Descubra os locais onde não deve colocá-lo

Há 2h e 24min