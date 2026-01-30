Às portas de Lisboa, outlet de móveis apresenta preços inacreditáveis

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 34min

Perto de Lisboa, a Ibersino surge como um verdadeiro achado para quem procura mobiliar a casa ou o escritório sem gastar muito. Com uma grande variedade de móveis e artigos desde 9,95 euros, o outlet oferece opções para todos os espaços, combinando preços baixos com soluções práticas e versáteis.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

As lojas low cost tornaram-se extremamente populares e fazem já parte do dia a dia de quem pretende mobilar a casa sem comprometer o orçamento. Normalmente associadas às compras online, como a Shein, Temu, AliExpress ou Amazon, este conceito ganha agora uma nova vida em formato físico, e bem próximo de Lisboa.

Na Bobadela, a Ibersino afirma-se como um verdadeiro achado para quem procura móveis e artigos para casa e escritório a preços acessíveis. A loja distingue-se pela grande variedade de produtos disponíveis, que vão desde peças essenciais até soluções mais específicas para diferentes ambientes.

Entre os artigos disponíveis estão cadeiras, poltronas, cadeiras de gamer, mesas, estantes e carrinhos organizadores, com preços a partir de 9,95 euros. Há opções para salas, escritórios, quartos e até para quem deseja criar um espaço de trabalho ou lazer em casa sem grandes investimentos.

Com uma oferta variada e valores verdadeiramente low cost, este outlet de móveis — e não só — às portas de Lisboa é uma paragem obrigatória para quem pretende mobilar ou renovar a casa.

Temas: Lisboa Bobadela Ibersino Outlet Mobiliário

RELACIONADOS

Mais um hotel de luxo coloca à venda mobiliário em segunda mão desde 15 euros. Corra, que vai esgotar rápido

Hotel vende camas, sofás e móveis de luxo a partir de 20 euros. Saiba como adquirir

Diga adeus aos bichos-da-prata nos móveis. É só isto que tem de fazer

Este produto impede que o pó se agarre aos móveis

Dicas

Aprenda a tirar bolor das juntas dos azulejos sem produtos caros

Há 34 min

A maioria não sabe que este utensílio acumula bactérias se não for limpo

Há 1h e 34min

Um dos restaurantes mais conhecidos de Lisboa está a vender o seu mobiliário a preços incríveis

Há 3h e 34min

Perita em chamadas fraudulentas faz alerta que ninguém pensa ao atender chamadas no dia-a-dia

Ontem às 17:00

Não deixe o router do Wi-Fi junto a este objeto. A ligação pode ser bloqueada

Ontem às 16:00

Nunca mais usámos a máquina de lavar loiça sem ter papel de alumínio

Ontem às 15:00

Mais um hotel de luxo coloca à venda mobiliário em segunda mão desde 15 euros. Corra, que vai esgotar rápido

Ontem às 14:00
MAIS

Mais Vistos

Pedido de Cristina Ferreira deixa Cláudio Ramos à beira das lágrimas: «Não estava à espera»

Hoje às 11:01

Bernardina Brito sobre a separação de Pedro Almeida: “Há 8 anos que as coisas vêm se decompondo”

Hoje às 10:11

Marcelo Palma recorda o reconhecimento do corpo de Maycon Douglas

Hoje às 11:32

Bernardina Brito revela os motivos da separação de Pedro Almeida: “A gente já não se conseguia ver um ao outro”

Hoje às 10:12

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

Hoje às 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Este doce é um fenómeno europeu há décadas: leva poucos ingredientes, é fácil de fazer e fica incrível

22 jan, 10:42

Não acredita que esta massa custa menos de 2€? Nós testámos e aprovámos

21 jan, 14:00

Fora do Estúdio

Agência funerária de Marcelo Palma organiza funeral do pai de famoso comentador da TVI

Hoje às 09:27

Cristina Ferreira sentiu os efeitos da depressão Kristin: «Não consegui»

28 jan, 14:36

Proximidade entre Francisco Monteiro e Márcia Soares é cada vez mais evidente: «Derreti com a última foto»

27 jan, 16:11

Manuel Luís Goucha mostra-se em cenário 'quase irreal': «As palavras acanham-se»

27 jan, 15:15

Fotos

Aprenda a tirar bolor das juntas dos azulejos sem produtos caros

Há 34 min

Marcelo Palma defende Renata Reis das críticas e mostra como a ex-namorada de Maycon foi crucial: «As pessoas não têm noção»

Há 58 min

A maioria não sabe que este utensílio acumula bactérias se não for limpo

Há 1h e 34min

«Senti que ficou sem chão agora». Cristina Ferreira surpreende Cláudio Ramos, que quase não conteve as lágrimas

Há 2h e 8min