Homem entrega cabeça do corpo decapitado em Lisboa. Saiba os novos pormenores deste crime macabro

Uma cabeça que se suspeita que seja do corpo de um homem que foi encontrado decapitado na quarta-feira em Lisboa foi entregue no posto policial do Hospital de São José, revelou a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Em declarações à agência Lusa, fonte da PSP confirmou a notícia avançada pelo jornal ‘online’ Observador de que foi entregue uma cabeça no Hospital de São José, em Lisboa.

A mesma fonte adiantou que o alerta para a situação ocorreu “por volta das 15:30”, indicando que um homem com cerca de 30 anos se dirigiu ao posto policial do hospital para entregar a cabeça, “que será de um indivíduo do sexo masculino”, e alegou que está relacionada com o caso do homem encontrado decapitado em Lisboa.

O homem que entregou a cabeça encontra-se à guarda da PJ para ser interrogado, estando em curso a investigação sobre o homicídio, podendo ser suspeito do crime ou “alguém que encontrou e fez a entrega”, indicou a PSP.

O corpo de um homem foi encontrado decapitado na madrugada de quarta-feira nas traseiras do Coliseu de Lisboa, adiantou fonte da PJ, nesse mesmo dia, depois de acionada pela PSP.

