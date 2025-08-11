Pode ter livros raros em casa que valem uma verdadeira fortuna

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:30
Muitos desconhecem que alguns livros guardados em casa podem ser verdadeiras preciosidades. Livros raros, edições antigas ou primeiras impressões podem alcançar valores surpreendentes no mercado de colecionadores. Se tem uma coleção de livros esquecida numa prateleira, pode estar a guardar um tesouro sem saber. Descubra como identificar essas obras e perceber o seu real valor.

Em muitas casas, no fundo de uma estante, podem estar verdadeiros tesouros literários à espera de serem descobertos. Alguns livros raros, mesmo que publicados há poucas décadas, têm sido vendidos por valores que ultrapassam os 400 mil euros. Para colecionadores e investidores, estas edições representam peças únicas, capazes de atingir preços comparáveis aos de um automóvel de luxo ou até de uma casa.

O fenómeno «Harry Potter»

Um dos exemplos mais conhecidos é a primeira edição de «Harry Potter e a Pedra Filosofal», publicada no Reino Unido em 1997. Foram impressos apenas 500 exemplares, dos quais cerca de 300 foram enviados para bibliotecas, o que tornou esta edição ainda mais rara. Atualmente, um exemplar em bom estado pode valer entre 35 mil e 117 mil euros, embora em leilões os valores já tenham ultrapassado estes montantes. Em 2021, uma cópia foi vendida por mais de 430 mil euros.

Tolkien e o fascínio de «O Hobbit»

Outro caso de sucesso no mercado de colecionadores é a primeira edição de «O Hobbit», de J. R. R. Tolkien, datada de 1937. Recentemente, um exemplar foi arrematado por cerca de 50 mil euros, mais do dobro do valor inicialmente estimado. Já exemplares assinados pelo autor chegaram a alcançar preços superiores a 160 mil euros.

Clássicos que ultrapassam expectativas

O interesse por edições raras estende-se também a obras clássicas. Primeiras edições de «Orgulho e Preconceito», de Jane Austen, foram vendidas por mais de 162 mil euros. Em Portugal, livros originais de Fernando Pessoa, como a primeira edição de «Mensagem» (1934), podem atingir valores entre 1 170 e 5 850 euros, aumentando significativamente quando incluem dedicatórias manuscritas.

O que faz um livro ser valioso

O valor de um livro raro depende de vários fatores: a tiragem inicial, o estado de conservação, a procura e características únicas, como erros de impressão ou autógrafos. Edições limitadas ou distribuídas de forma restrita são geralmente as mais valorizadas.

Os especialistas recomendam que, caso suspeite que tem uma obra rara, procure avaliadores credenciados ou utilize plataformas internacionais como AbeBooks ou Biblio, onde poderá obter estimativas precisas e até encontrar potenciais compradores interessados.

Temas: Livros

