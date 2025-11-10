É assim que vai conseguir recuperar as suas peças manchadas com lixívia

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 37min

Uma gota de lixívia pode deixar a sua roupa irreconhecível, mas nem tudo está perdido.

As manchas de lixívia estão entre as mais temidas, pois basta uma única gota para danificar uma peça de roupa. No entanto, existe um produto que, há décadas, é utilizado pelas nossas avós para tentar recuperar o aspeto original das peças afetadas.

Segundo o site El Cronista, o segredo encontra-se na anilina, um tipo de corante têxtil capaz de devolver a cor às fibras desbotadas pela lixívia. Este produto pode ser facilmente encontrado em lojas de ferragens, drogarias ou até supermercados, sob a designação de tinta ou corante para tecidos.

O processo é simples: primeiro, lave bem a peça para eliminar qualquer resíduo de lixívia. De seguida, prepara-se a anilina (líquida ou em pó, de acordo com as instruções da embalagem) e aplica-se diretamente sobre as zonas descoloridas, usando um pincel ou uma esponja. Deixe secar ao ar e, por fim, lave novamente para fixar o tom.

Embora o resultado nem sempre seja perfeito, este método ajuda a disfarçar manchas visíveis e a dar nova vida a roupas que pareciam perdidas. É uma solução acessível, prática e, sobretudo, à moda antiga, porque as avós raramente se enganam.

Temas: Lixívia Nódoas

