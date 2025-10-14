Até agora, andámos a colocar mal o saco no caixote do lixo

Durante anos, a maioria de nós colocou o saco no caixote do lixo da forma errada.

Colocar o saco do lixo parece uma tarefa simples e natural, mas a maior parte das pessoas faz-no da forma menos prática.

O segredo para evitar que as bordas fiquem fora do lugar e assegurar um ajuste perfeito ao caixote foi partilhado pela criadora de conteúdos @ninadicass, que publicou um vídeo no Instagram demonstrando a técnica correta.

Em vez de abrir o saco e colocá-lo no caixote como é habitual, o método recomendado é o contrário: vire primeiro o saco do lixo ao contrário, prenda as pegas à volta da borda do caixote e, só depois, empurre o resto do saco para dentro. Desta forma, o saco fica bem fixo, sem excesso de plástico a sobrar e sem risco de deslizar ou sair do sítio.

Veja o vídeo completo e aprenda a técnica: