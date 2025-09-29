Coma por apenas 10 euros na tasca preferida do chef Ljubomir Stanisic

Siga o conselho do famoso chef Ljubomir Stanisic.

Estes elogios não vêm de qualquer pessoa: chegam de Ljubomir Stanisic, um chef apaixonado pela gastronomia portuguesa e bem conhecido em Portugal. O chef partilhou no Instagram a tasca portuguesa que considera uma das melhores: a Casa Ideal, situada na Trafaria, concelho de Almada.

No vídeo, Ljubomir começa por elogiar o restaurante com o seu estilo único: «Há tascas e tascas em Portugal, muitas tascas, mas há tascas 'filhas da mãe’ como esta». Enquanto fala, ainda tempera com limão uns tradicionais filetes acabados de chegar à mesa.

Entre os pratos que mais recomenda estão o arroz de tomate, os filetes, as amêijoas e aquilo que considera ser «o melhor choco frito» que alguma vez provou. Na legenda, deixou um apelo carregado de emoção: «Por favor, não podemos perder este Portugal! Façam o favor de passar a ponte 25 de Abril até à Trafaria e entrar na Casa Ideal. Rock n’roll!»

Não foi apenas Ljubomir a render-se à tasca. A apresentadora Inês Lopes Gonçalves também comentou a publicação, considerando a Casa Ideal como «a melhor de sempre».

Localizada na Rua Tenente Maia, 22, na Trafaria, a Casa Ideal é um restaurante familiar com cerca de 40 lugares e preços acessíveis (aproximadamente 10 euros por pessoa). A sua cozinha é tipicamente portuguesa, com especialidades como arroz de garoupa, filetes de polvo, peixe-galo com açorda e peixes no carvão.

Em 2018, o restaurante foi distinguido no concurso gastronómico Sabores de Almada, recebendo o prémio de «Melhor Prato».