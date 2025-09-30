Estes 5 pequenos hábitos puseram fim à irritação da loiça mal lavada

Abrir a máquina da loiça e encontrar copos com manchas ou pratos mal lavados é uma situação mais comum do que gostaríamos. A boa notícia é que, com cinco gestos simples, é possível acabar com essa frustração e garantir que toda a loiça sai limpa e brilhante.

Quem nunca abriu a máquina da loiça no final do ciclo e se deparou com copos manchados, pratos mal lavados ou talheres com restos de comida Esta é uma frustração comum, mas a criadora de conteúdos @ira.motherhood partilhou nas suas redes sociais alguns truques simples e eficazes que prometem acabar de vez com esse problema e melhorar de forma visível o resultado da lavagem

Um dos gestos sugeridos passa por cortar as pontas das palhinhas e usá-las nos espaços que separam os pratos, o que permite mantê-los bem fixos e evitar que se desloquem durante o ciclo. Outro truque consiste em colocar duas bolas de papel de alumínio no cesto dos talheres, uma prática que ajuda a reduzir as manchas e a garantir mais brilho a cada lavagem

Também se pode aproveitar a frescura do limão ao raspar as suas cascas, colocá-las numa taça pequena com bicarbonato de sódio e posicioná-la na parte superior da máquina, junto aos copos, conseguindo assim uma limpeza mais fresca e livre de odores desagradáveis. Já o detergente, em vez de ser colocado na caixinha habitual, deve ser introduzido diretamente no interior da máquina, o que segundo a criadora assegura que o produto atua de forma mais eficaz ao longo de todo o processo

Por fim, há ainda um gesto curioso mas eficaz que consiste em colocar um pano de mãos da loiça dentro da máquina, deixando uma das pontas sair pela porta antes de a fechar. Desta forma, é possível absorver parte da humidade e evitar excesso de condensação no final do ciclo, deixando a loiça muito mais seca e pronta a ser arrumada