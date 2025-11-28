Se a sua loiça está baça, temos a solução para si. E é mais simples do que magina

  • Joana Lopes
  • Hoje às 14:30

A loiça baça é um problema comum em muitas casas e, embora pareça sinal de desgaste, a causa costuma ser bem mais simples do que imaginamos.

Se há um eletrodoméstico que utilizamos diariamente é a máquina de lavar a loiça. Além de nos poupar tempo e simplificar a rotina, o uso contínuo implica que também ela precise de manutenção regular.

Mesmo dando a sensação de estar sempre limpa — afinal, está constantemente em contacto com água e detergente —, a verdade é que a máquina acumula sujidade, gordura e, sobretudo, calcário. Quando isso acontece, é natural que já tenha notado que a loiça deixa de apresentar o brilho que tinha quando era nova.

Para garantir o bom funcionamento do equipamento, é essencial prestar atenção a dois elementos fundamentais: o filtro e o fundo da cuba. O site Daily Wrap detalha os passos a seguir.

Para limpar o filtro, esvazie a máquina e retire o filtro com cuidado. Lave-o cuidadosamente com uma esponja e deixe-o depois submerso durante 10 minutos numa solução de água morna, bicarbonato de sódio e ácido cítrico. No final, volte a colocá-lo na posição correta.

No que toca a higienizar o interior da máquina, deve começar por polvilhar o fundo da cuba com cerca de 100 gramas de bicarbonato de sódio e 50 gramas de ácido cítrico. Se desejar perfumar o interior, junte algumas gotas do seu óleo essencial preferido (limão ou lavanda costumam resultar bem). Em seguida, selecione o programa mais quente e deixe a máquina concluir o ciclo.

Temas: Loiça Máquina de lavar a loiça

