Está a chocar o mundo. Casal atira-se do 36.º andar com o filho que sofria de uma doença terminal

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Caso está a chocar o mundo: polícia investiga morte de casal e filho de nove anos após queda de prédio em Londres

Um caso trágico está a gerar grande consternação no Reino Unido e a correr o mundo. A polícia britânica está a investigar como um possível homicídio seguido de suicídio a morte de um casal e do filho de nove anos, depois de os três terem caído do 36.º andar de um edifício residencial em Londres, considerado um dos mais altos da zona.

Segundo as informações conhecidas até ao momento, as autoridades admitem a hipótese de a decisão do casal ter sido motivada pelo estado de saúde do filho. A criança, de apenas nove anos, nasceu com graves problemas de saúde e sofria de uma doença renal terminal que condicionava profundamente o seu dia a dia, impedindo-a de frequentar a escola e de viver uma infância semelhante à de outras crianças da mesma idade.

O caso está agora a ser investigado pelas autoridades britânicas, que procuram esclarecer todas as circunstâncias envolvidas na morte da família.

A notícia tem provocado uma forte onda de choque e emoção, sendo amplamente divulgada pela imprensa internacional devido à dimensão da tragédia e às circunstâncias particularmente delicadas que rodeiam o caso.

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