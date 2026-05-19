Filho de cantora portuguesa já está um homem e segue as pisadas da mãe: «Que vozeirão»

Chama-se Lopo e é filho de uma das cantoras mais aclamadas do País.

O filho de Cuca Roseta já não é um menino e está a dar que falar nas redes sociais. Com 18 anos, o jovem tornou-se viral depois de surgir numa participação especial no programa “The Voice”, da RTP, onde a mãe integra o painel de jurados.

A atuação surpreendeu tudo e todos, sobretudo pela voz poderosa do jovem, que rapidamente conquistou elogios nas redes sociais. Muitos internautas mostraram-se impressionados não só com o talento musical, mas também com o crescimento do filho da fadista. «Ai Cuca como ele está crescido 🙈 🙈 que vozeirão», escreveu uma seguidora, numa das muitas reações deixadas online.

O jovem já tinha partilhado anteriormente alguns momentos musicais na sua conta pessoal, mas esta participação acabou por despertar ainda mais atenção em torno do seu talento.

Agora, resta saber se o filho de Cuca Roseta pretende seguir uma car