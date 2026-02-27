Lourenço Ódin recorda mensagem de Pedro, concorrente do Secret Story: «Disse-me que eu lhe salvei a vida»

Lourenço Ódin regressou ao Dois às 10 para falar sobre a participação de Pedro no Secret Story 10 e não escondeu o receio que sentiu pelo amigo, que entrou na casa com o mesmo segredo que o tornou conhecido: “Mudei de Sexo”.

Lourenço Ódin à conversa com Cristina Ferreira no programa Dois às 10, onde abordou a ligação especial que mantém com Pedro, atual concorrente do Secret Story 10.

Recorde-se que Lourenço participou no Secret Story 4, entrando com o segredo “Mudei de Sexo”, o mesmo que Pedro levou agora para dentro da casa mais vigiada do país.

Sobre a entrada do amigo no reality show, Lourenço confessou ter sentido algum receio: “Tive um bocado receio por ele, ele é muito bom miúdo, é uma pessoa muito sensível e tinha um bocado receio pela saída, como é que ele iria lidar, porque eu não soube muito bem lidar na altura”, começou por dizer.

O ex-concorrente recordou ainda o primeiro contacto que teve com Pedro, numa fase em que o jovem ainda era adolescente. “O Pedro foi um de muitos miúdos que me mandou mensagem e emocionou-me um bocado mais que os outros, porque o Pedro tinha um testamento enorme para mim a dizer-me que eu lhe salvei a vida, que estava muito agradecido por saber que era possível fazer essa mudança em Portugal, que afinal não se sentia tão estranho como se estava a sentir. Ele devia ter 16, 17. Já tinha começado o tratamento hormonal, depois trocámos mensagens muito tempo”, contou.

Lourenço revelou também que Pedro sempre teve a certeza sobre o seu processo de transição, mas destacou as dificuldades que ainda enfrenta, nomeadamente no que diz respeito às cirurgias finais.