Isto é o que aconteceu a Lourenço Ódin depois do "Secret Story"

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00

Passaram 13 anos desde que Lourenço Ódin entrou no "Secret Story", marcando uma página na história dos reality shows em Portugal. Hoje, a sua vida deu várias voltas, mas o seu percurso continua a chamar a atenção.

Foi em 2013 que Lourenço Ódin se tornou conhecido ao participar no "Secret Story". O ex-concorrente marcou a história ao ser o primeiro transexual a entrar num reality show em Portugal.

Passados 13 anos, Lourenço Ódin passou por várias mudanças na sua vida e é, atualmente, um homem casado com Marina Fernandes e pai de Kenzi.

Importa recordar que, no "Secret Story 10", que se estreou no domingo, Pedro, um dos concorrentes, entrou com o segredo "mudei de sexo".

Confira, agora, a galeria de fotografias que mostra a evolução de Lourenço Ódin.

Temas: Lourenço Ódin Transexual Pedro Secret Story 10

