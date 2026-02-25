Isto é o que aconteceu a Lourenço Ódin depois do "Secret Story"

"Secret Story": veja como era Pedro antes da transformação

Segredo revelado: Pedro mudou de sexo e mostrou fotografias antes da transição no especial com Cristina Ferreira

Passaram 13 anos desde que Lourenço Ódin entrou no "Secret Story", marcando uma página na história dos reality shows em Portugal. Hoje, a sua vida deu várias voltas, mas o seu percurso continua a chamar a atenção.

Foi em 2013 que Lourenço Ódin se tornou conhecido ao participar no "Secret Story". O ex-concorrente marcou a história ao ser o primeiro transexual a entrar num reality show em Portugal.

Passados 13 anos, Lourenço Ódin passou por várias mudanças na sua vida e é, atualmente, um homem casado com Marina Fernandes e pai de Kenzi.

Importa recordar que, no "Secret Story 10", que se estreou no domingo, Pedro, um dos concorrentes, entrou com o segredo "mudei de sexo".

