Ponha isto à porta da sua casa e atrairá riqueza

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 51min
Entrada de casa
Entrada de casa
Image by kotkoa on Freepik

Poucos sabem, mas há algo que pode colocar à entrada da casa e que atrai abundância.

Muito além da cozinha, o louro é reconhecido no Feng Shui como um símbolo de vitória, proteção e prosperidade. Esta planta milenar, habitual nos lares portugueses, pode atrair energia positiva e estimular a abundância, desde que posicionada nos locais apropriados.

Segundo o site Vía País, um dos lugares mais indicados é a entrada principal da casa. Colocar um pequeno prato com duas ou três folhas de louro secas junto à porta, ou pendurar um saquinho vermelho com louro na parte interior, ajuda a afastar más energias e a abrir caminho à prosperidade.

Outro ponto estratégico é o setor sudeste da casa, conhecido como a “zona da riqueza”. Colocar um pequeno ramo de louro num recipiente com pedras, moedas ou uma nota dobrada simboliza o fluxo de dinheiro e o bem-estar.

Acredita-se também que transportar uma folha de louro na carteira pode atrair novas oportunidades. Já na cozinha, considerada o centro da abundância, colocar um frasquinho com folhas secas reforça essa energia positiva.

Por fim, queimar algumas folhas de louro e deixar o fumo percorrer a casa é um ritual simples que, de acordo com o Feng Shui, limpa o ambiente e renova as boas vibrações.

Temas: Louro

