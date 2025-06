Isto é o que acontece se dormir com uma folha de louro debaixo da almofada

Quem diria que uma simples folha de louro, longe da panela, poderia ter este efeito?

É seguro afirmar que o louro é uma das ervas aromáticas mais enraizadas na tradição culinária portuguesa, marcando presença em grande parte das cozinhas do país e sendo amplamente utilizado. No entanto, para além do seu papel na gastronomia, esta planta tem também aplicação no quarto, onde muitos já adotaram o hábito de a colocar debaixo da almofada antes de dormir. A seguir, explicamos o motivo.

O louro é conhecido pelos seus múltiplos usos, incluindo a capacidade de repelir insetos. Além disso, traz diversos benefícios para a saúde, como facilitar a digestão, estimular o sistema imunitário e aliviar problemas respiratórios.

Segundo o site francês «Ça m’Intéresse», as folhas de louro podem ser bastante eficazes na hora de dormir. Graças às suas propriedades relaxantes, esta planta ajuda a acalmar o sistema nervoso e a reduzir a ansiedade, dois elementos que podem prejudicar significativamente o descanso.

Ao colocar uma folha de louro debaixo da almofada, o seu aroma subtil e relaxante pode ser sentido durante toda a noite, favorecendo um sono mais calmo e reparador, de acordo com o que refere o «Ça m’Intéresse». No entanto, o site sublinha que ainda não existem evidências científicas que comprovem esta potencial utilidade do louro.