Saiba porque deve ter sempre uma folha de louro dentro da carteira

  Dois às 10
  Hoje às 11:05

Terapeuta espiritual e especialista em Constelações Familiares, Mafalda Bettencourt Capitão partilha um ritual simples com louro, indicado para quem procura atrair dinheiro e abundância, explicando que a intenção é a chave para ativar a energia.

Mafalda Bettencourt Capitão começa por se mostrar num momento de ritual, explicando que a espiritualidade faz parte do seu dia a dia. Terapeuta espiritual há sete anos, Mafalda conta que mudou completamente o rumo da sua vida depois de procurar uma limpeza energética. Hoje, é especialista em Constelações Familiares e Limpezas Energéticas, trabalho que alia às partilhas regulares que faz nas redes sociais.

Além das constelações familiares — que explica recorrendo a bonecos, deixando no ar a curiosidade sobre o funcionamento das sessões — Mafalda partilha também rituais simples, testados por si, pensados para quem procura atrair novas oportunidades.

Um dos mais conhecidos envolve louro, uma planta associada à prosperidade. Segundo Mafalda, o louro é especialmente indicado para pedidos relacionados com dinheiro e abundância. O ritual é simples: basta escrever o número 8 numa folha de louro e guardá-la com essa intenção.

