Nunca mais vai dormir sem colocar uma folha de louro por baixo da almofada

Vai querer experimentar. Descubra o motivo surpreendente para colocar louro debaixo da almofada

É inegável que o louro ocupa um lugar especial na tradição culinária portuguesa, sendo uma das ervas aromáticas mais utilizadas e presentes na maioria das cozinhas do país. Contudo, além do uso gastronómico, esta planta tem também ganho espaço no quarto, onde muitas pessoas passaram a colocá-la debaixo da almofada antes de dormir. Explicamos de seguida a razão desta prática.

O louro é amplamente reconhecido pelas suas várias utilidades, entre elas a capacidade de afastar insetos. Para além disso, é associado a diferentes benefícios para a saúde, contribuindo para uma digestão mais fácil, estimulando o sistema imunitário e ajudando a aliviar desconfortos respiratórios.

De acordo com o site francês «Ça m’Intéresse», as folhas de louro podem desempenhar um papel relevante na hora de adormecer. Graças às suas propriedades relaxantes, a planta pode ajudar a acalmar o sistema nervoso e a diminuir os níveis de ansiedade, fatores que muitas vezes interferem na qualidade do sono.

Colocar uma folha de louro debaixo da almofada permite que o seu aroma suave e tranquilizante seja libertado ao longo da noite, promovendo um descanso mais sereno e reparador, segundo refere o «Ça m’Intéresse». Ainda assim, o próprio site destaca que não existem, até ao momento, provas científicas que confirmem esta possível utilidade do louro.