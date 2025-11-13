Com 15 anos, Luana cuida do irmão com 100% de incapacidade: «Não era suposto uma menina de 15 anos saber aspirar uma criança»

Tomás, de 11 anos, depende totalmente da família devido a uma doença rara.

Luana tem apenas 19 anos, mas a vida ensinou-lhe responsabilidades que muitos adultos nunca enfrentam. O irmão mais novo, Tomás, sofre de uma doença rara causada por um erro genético, que o deixa com 100% de incapacidade. Desde muito pequeno, Tomás depende de cuidados constantes: não consegue comer sozinho, tomar banho, mudar fraldas ou até respirar sem ajuda. Para Luana, crescer ao lado do irmão significou aprender a lidar com situações que a maioria dos adolescentes jamais imaginaria.

«Nunca o vi como o Tomás deficiente. Sempre o vi como o meu irmão», diz Luana, explicando a ligação especial que tem com ele. Ela consegue compreender o que ele sente apenas pelo olhar. Esta comunicação silenciosa é uma forma de amor que vai além das palavras e traduz o quanto ela está atenta a cada detalhe da vida do irmão.

O dia-a-dia de Luana não tem sido fácil. Para não sobrecarregar os pais, começou a trabalhar cedo e teve de lidar com as dificuldades que surgiam na escola devido ao irmão. Tomás sofria bullying por causa da sua doença rara. «Diziam que o Tomás era feio, parecia um macaco e devia morrer», recorda Luana, lembrando o sofrimento do irmão e o impacto que isso teve na família. Ainda assim, nunca deixou que a dor se transformasse em ressentimento. «Sempre tentei meter uma capa de forte, não queria preocupar mais os meus pais», confessa.

Além do trabalho e das responsabilidades domésticas, Luana acompanha Tomás nas consultas médicas para aprender como ajudá-lo melhor. Aos 15 anos, já sabia aspirar uma criança, administrar medicação e reagir às crises de epilepsia grave que o irmão sofre desde os três meses de idade. Antes, chegava a ter de 80 a 90 crises por dia. A doença não tem cura e Luana tem consciência da fragilidade da vida do irmão. «Todos temos medo de o perder. É difícil pensar que não vai durar muito», afirma com um misto de amor e resignação.

Mesmo assim, a relação entre os dois é marcada por ternura e cumplicidade. Filipa, a mãe, descreve a filha como «como uma segunda mãe» para Tomás. E é verdade: a presença de Luana transforma cada dia do irmão em momentos de segurança e conforto. O irmão mais novo, Lucas, já ajuda nos cuidados, mas é Luana quem assume a maior parte das responsabilidades, mostrando uma maturidade incomum para a idade.

Luana sabe que, apesar da intensidade do presente, terá de aprender a lidar com a ausência futura de Tomás. «Se eu gosto dele, também tenho de saber abdicar dele», diz, lembrando que o amor verdadeiro envolve cuidar e, ao mesmo tempo, aceitar a finitude da vida. A experiência de crescer a cuidar do irmão moldou a sua personalidade, tornando-a forte, resiliente e profundamente empática, capaz de enfrentar desafios que a maioria das pessoas nunca conhecerá.

No final, o que se vê é uma jovem que, mesmo diante de adversidades extremas, escolheu a dedicação e o amor. Luana não pediu esta vida, mas abraçou-a com coragem e determinação, provando que o cuidado e a responsabilidade, mesmo quando pesam demais, podem ser transformados em um gesto puro de amor.