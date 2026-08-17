Portugal está de luto. Morreu cantor português: "Foi uma voz marcante e um artista muito querido pelo público

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O mundo da música portuguesa está de luto. Morreu um cantor português, deixando familiares, amigos e admiradores em choque.

Morreu Lucas, da conhecida dupla brasileira Lucas & Matheus. A notícia foi divulgada pela editora Espacial, através da respetiva página de Instagram.

"Lucas foi uma voz marcante e um artista muito querido pelo público, deixando na música uma história e um legado que jamais serão esquecidos", pode ler-se no comunicado.

A missiva acrescenta ainda: "Neste momento de profunda dor, a Espacial endereça as mais sentidas condolências à família, aos amigos, aos colegas de profissão e a todos os que tiveram o privilégio de conhecer e acompanhar o seu percurso. Obrigado por tudo, Lucas. Que descanses em paz."

Recorde-se que Lucas formou uma dupla de sucesso com o irmão, Matheus, desde 1993 até ao falecimento deste em 2020. A partir daí, a dupla ganhou uma nova versão, com Lucas a formar parelha com Matheus Junior, filho do malogrado cantor.

Recorde, agora, o cantor Lucas, da dupla Lucas & Matheus, na galeria de fotografias que preparámos para si.