Depois de anos em silêncio, Luciana Abreu 'abre o coração' e fala da mãe e irmã

No programa V+ Fama de 17 de julho, foi destacada uma nova entrevista de Luciana Abreu à revista TV Guia, onde a atriz e cantora, aos 40 anos, aborda pela primeira vez em mais de uma década a relação com a mãe, Ludovina, e a irmã, Luíza Abreu — e os motivos que a levaram a cortar relações.

Luciana revelou que em 2016 se afastou da família biológica, tendo pedido que saíssem da sua casa, o que gerou uma crise profunda. A artista atribui a decisão a situações graves que denunciou publicamente, nomeadamente alegações de maus-tratos e manipulação financeira, que acreditava terem deixado marcas irreversíveis. A rutura culminou numa alegada tentativa de suicídio da mãe e num distanciamento completo entre as partes.

A irmã mais nova, Luíza, refutou várias das acusações em aberto. Em particular, contestou a narrativa sobre uma alegada casa de massagens gerida pela mãe, afirmando que tal informação não corresponde à verdade. Luíza afirmou que Ludovina sempre trabalhou de forma honrada na Santa Casa da Misericórdia e em limpezas numa pastelaria e salão, nunca recorrendo a serviços noturnos para sustentar a família, como tinha sido sugerido. Reforçou ainda o impacto emocional que essas alegações causaram.

Apesar de tudo, Luciana assumiu publicamente que perdoou a antiga família. Descreveu o perdão como um acto de liberdade, que lhe trouxe paz interior. Contudo, deixou claro que não pretende restabelecer qualquer proximidade: «A família não é uma questão de sangue», afirmou.

Na entrevista citada pelo V+ Fama, a artista confirmou que o distanciamento familiar durou mais de uma década. Atualmente, Luciana diz viver em paz com essa opção e sustenta relações afetivas com uma “família de coração” — composta por amigos como Maria Odette, que lhe oferecem apoio incondicional.

