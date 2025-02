Tumor raro na boca deixa mulher com o rosto deformado: «Andei um mês e meio com os lábios cosidos»

Luciana ficou com o rosto desformado depois de retirar um tumor:«Olhava-me ao espelho e não me reconhecia» - Veja a conversa completa

Luciana Mendes enfrentou o diagnóstico de um cancro raro que lhe deformou o rosto.

Luciana Mendes viu a sua vida drasticamente alterada quando descobriu que tinha um tumor raro na mandíbula. Tudo começou com uma simples fotografia, onde notou algo de diferente no seu rosto: uma saliência na gengiva. A dúvida levou-a a procurar um dentista, mas o diagnóstico correto só chegou depois de vários exames e diagnósticos errados.

Luciana foi diagnosticada com um tumor maligno raro que afeta os ossos, um diagnóstico devastador que alterou a sua vida para sempre. «Quando me vi daquela maneira, fiquei com uma depressão (…) já me chamaram de monstro», revelou, recordando o impacto psicológico de ter o seu rosto deformado pelas várias operações a que foi submetida.

Ao longo de cinco anos de luta, Luciana enfrentou inúmeras adversidades. Após a segunda cirurgia, que a deixou com o lábio colado ao nariz e sem dentes, esta conta que passou a ver-se de maneira completamente diferente no espelho. «Andei um mês e meio com os lábios cosidos», recordou Luciana. «Olhava-me ao espelho e não me reconhecia», acrescentou, relatando como sofreu. O tratamento de quimioterapia também teve um efeito devastador na sua autoestima: «O tratamento deitou-me abaixo, não tinha brilho nenhum».

Além das questões físicas, Luciana teve de lidar com o preconceito. O seu rosto desfigurado, resultado da remoção do tumor, foi alvo de olhares e comentários cruéis. «Sentia-me um monstro!», admitiu. Um dos episódios mais marcantes em que foi alvo de preconceito levou-a a questionar se causava repulsa nas pessoas à sua volta.

Apesar de todas as dificuldades, Luciana considera-se uma sobrevivente. «Não posso esquecer que tive um cancro que me modificou a cara e a vida toda», reconheceu. A sua luta para reconstruir a sua identidade e o seu corpo incluiu diversas reconstruções faciais. Um marco importante na sua luta foi o apoio que recebeu de figuras públicas como Manuel Luís Goucha e Paulo Maló, que ofereceram implantes dentários para ajudá-la a recuperar parte da sua autoestima.

O apoio psicológico tem sido fundamental na recuperação de Luciana. Através deste suporte, esta tem encontrado forças para seguir em frente e reconstruir a sua vida. A sua história é uma verdadeira lição de superação, mostrando que, apesar das adversidades, é possível encontrar forças para continuar a viver, com coragem e determinação.

Veja aqui a conversa completa com Luciana.