Esta foi a última publicação de Luís Aleluia antes de pôr termo à vida. Houve um pormenor que não escapou aos mais atentos

  • Dois às 10
  • Hoje às 14:12

Quase dois anos após a morte de Luís Aleluia, ainda ecoam as memórias dos últimos sinais deixados pelo ator. A sua última publicação nas redes sociais, não passou despercebida a quem o seguia de perto: uma fotografia a preto e branco, carregada de simbolismo.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Luís Aleluia tinha por hábito associar as imagens a preto e branco a algo mais sombrio. Segundo o filho, João Aleluia, essa publicação foi interpretada como um sinal. “O meu pai dizia sempre que o preto e branco era a morte. Quando vi a publicação, fiquei logo preocupado e fui a correr para casa”, recordou em entrevista à TVI.

Infelizmente, o gesto não foi suficiente para evitar o desfecho que o país inteiro ainda recorda com choque e tristeza.

Em conversa com Cristina Ferreira, João admitiu que a ausência do pai ainda pesa todos os dias: “Perdi um pai, perdi um pilar, perdi o meu melhor amigo, o meu psicólogo, o meu psiquiatra. O meu pai era tudo para mim. Tiraram-me um pedaço de mim.”

Uma perda que marcou o país

Luís Aleluia, que deixou um legado marcante no teatro e na televisão portuguesa, continua a ser lembrado com carinho pelo público e pela família. A última publicação, feita em vida, tornou-se hoje uma memória dolorosa — um sinal que muitos não quiseram acreditar, mas que não escapou aos mais atentos.

Veja a referida publicação:

Temas: Luis aleluia Ator Novelas Dois às 10

RELACIONADOS

A última publicação de Luís Aleluia preocupou o filho: «Fui a correr para casa»

«Tínhamos discutido um dia antes». Filho do ator Luís Aleluia não se despediu antes de o pai ter decidido partir

A Não Perder

Liliana prestes a terminar namoro com Zé. Noivo da concorrente já reagiu

Há 18 min

Saiba porque não é recomendável colocar a máquina de lavar a roupa na cozinha

Há 1h e 21min

Cristina Ferreira reage à absolvição de Joana Marques: «O humor inteligente é aquele que não faz doer»

Há 1h e 38min

Há um regresso que ninguém esperava nas tendências de outono 2025

Há 3h e 21min

Mãe trava «pacto de morte» entre alunos de escola em Viseu

Hoje às 14:05

Nunca mais se incomode com nódoas fora de casa – leve este produto do LIDL na carteira

Hoje às 14:00

"É incrível e tem um preço magnífico": este tablet Samsung está 100€ mais barato

Hoje às 13:06
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira apanha Liliana e Fábio em flagrante: «Ponham som!»

Hoje às 10:38

Romana pôs fim ao casamento em direto num reality show. Eis o que o marido lhe disse ao sair

Ontem às 11:42

Cristina Ferreira reage a discurso de Joana Marques dirigido aos Anjos: «É para dar a ideia que está acima de tudo?»

Ontem às 10:33

Cristina Ferreira dá notícia: «Ficámos muito tristes…»

Ontem às 09:56

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

Há 2h e 21min

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Três maneiras de dar uso às sobras de frango

1 out, 15:30

Faça estes rolos de canela e aqueça os dias de outono

1 out, 15:00

Fora do Estúdio

Liliana prestes a terminar namoro com Zé. Noivo da concorrente já reagiu

Há 18 min

Estas irmãs desapareceram ainda bebés. Após 36 anos, foram encontradas com vida

Ontem às 17:00

Problemas no paraíso? A prova que pode indicar o fim do noivado de Sónia Jesus e Vitó

Ontem às 09:12

Noivo morre de forma súbita durante a primeira dança com a noiva no casamento. Vídeo mostra o momento

1 out, 17:00

Fotos

Liliana prestes a terminar namoro com Zé. Noivo da concorrente já reagiu

Há 18 min

Saiba porque não é recomendável colocar a máquina de lavar a roupa na cozinha

Há 1h e 21min

Cristina Ferreira reage à absolvição de Joana Marques: «O humor inteligente é aquele que não faz doer»

Há 1h e 38min

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

Há 2h e 21min