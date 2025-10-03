Esta foi a última publicação de Luís Aleluia antes de pôr termo à vida. Houve um pormenor que não escapou aos mais atentos

Quase dois anos após a morte de Luís Aleluia, ainda ecoam as memórias dos últimos sinais deixados pelo ator. A sua última publicação nas redes sociais, não passou despercebida a quem o seguia de perto: uma fotografia a preto e branco, carregada de simbolismo.

Luís Aleluia tinha por hábito associar as imagens a preto e branco a algo mais sombrio. Segundo o filho, João Aleluia, essa publicação foi interpretada como um sinal. “O meu pai dizia sempre que o preto e branco era a morte. Quando vi a publicação, fiquei logo preocupado e fui a correr para casa”, recordou em entrevista à TVI.

Infelizmente, o gesto não foi suficiente para evitar o desfecho que o país inteiro ainda recorda com choque e tristeza.

Em conversa com Cristina Ferreira, João admitiu que a ausência do pai ainda pesa todos os dias: “Perdi um pai, perdi um pilar, perdi o meu melhor amigo, o meu psicólogo, o meu psiquiatra. O meu pai era tudo para mim. Tiraram-me um pedaço de mim.”

Uma perda que marcou o país

Luís Aleluia, que deixou um legado marcante no teatro e na televisão portuguesa, continua a ser lembrado com carinho pelo público e pela família. A última publicação, feita em vida, tornou-se hoje uma memória dolorosa — um sinal que muitos não quiseram acreditar, mas que não escapou aos mais atentos.

Veja a referida publicação: