«Tínhamos discutido um dia antes». Filho do ator Luís Aleluia não se despediu antes de o pai ter decidido partir

  Há 54 min

Quase dois anos após a morte de Luís Aleluia, o filho mais novo do ator, João, decidiu falar pela primeira vez sobre a dor que continua a carregar no coração. Em entrevista a Cristina Ferreira, no programa “Dois às 10”, revelou que nunca se chegou a despedir do pai com vida.

O dia que mudou tudo

“Ele não se despediu de mim porque tínhamos discutido um dia antes e eu decidi não dormir em casa, dormi na casa de um amigo”, contou João Aleluia, emocionado. Na manhã seguinte, Luís Aleluia despediu-se da mãe, despediu-se do irmão Zé e, segundo os familiares, andou à procura do filho. “Dizem que se via nos olhos dele que estava um bocado triste. Saiu… e depois aconteceu o que toda a gente sabe”, recordou o jovem.

A ausência de um pilar

Para João, a perda foi devastadora. “Perdi um pai, perdi um pilar, perdi o meu melhor amigo, o meu psicólogo, o meu psiquiatra. O meu pai era tudo para mim. Tiraram-me um pedaço de mim.”

Confessou que sente que ficaram muitas coisas por dizer: “O quanto gostava dele, o quanto o amava. Eu achava isso muito cliché, então não dizia. Dizia poucas vezes. Hoje penso que devia ter dito mais.”

Apesar da dor, João Aleluia mantém viva a ligação com o pai: “Fecho os olhos, penso no que ele faria e faço isso mesmo. Às vezes ainda lhe mando mensagens… sei que não vai ver, mas faz-me sentir mais leve.”

