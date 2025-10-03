A última publicação de Luís Aleluia preocupou o filho: «Fui a correr para casa»

Antes de decidir partir, Luís Aleluia fez uma publicação que não passou despercebida ao filho. Uma fotografia a preto e branco que, de imediato, soou a alerta. “O meu pai dizia sempre que o preto e branco era a morte. Quando vi a publicação, fiquei logo preocupado e fui a correr para casa”, recordou João Aleluia, em entrevista à TVI.

O sinal que ninguém queria ver

A imagem foi, para o filho mais novo do ator, um pressentimento doloroso. Mas quando chegou, já nada podia ser feito. Pouco depois, Portugal inteiro receberia a notícia da morte de um dos atores mais acarinhados do país.

João admite que o que mais lhe custa é não ter estado com o pai nos últimos instantes. Dois anos depois, a ausência ainda pesa, mas João encontrou uma forma de manter o pai por perto. “Ainda falo com ele. Fecho os olhos, imagino o que diria e sigo esse conselho.”

“Perdi um pedaço de mim”

Para o filho, Luís Aleluia era mais do que um pai. “Era o meu pilar, o meu psicólogo, o meu melhor amigo. Era tudo para mim.”

Veja a última publicação do ator em vida aqui: