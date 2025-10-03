A última publicação de Luís Aleluia preocupou o filho: «Fui a correr para casa»

  • Dois às 10
  • Há 47 min

Antes de decidir partir, Luís Aleluia fez uma publicação que não passou despercebida ao filho. Uma fotografia a preto e branco que, de imediato, soou a alerta. “O meu pai dizia sempre que o preto e branco era a morte. Quando vi a publicação, fiquei logo preocupado e fui a correr para casa”, recordou João Aleluia, em entrevista à TVI.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

 “O meu pai dizia sempre que o preto e branco era a morte. Quando vi a publicação, fiquei logo preocupado e fui a correr para casa”, recordou João Aleluia, em entrevista à TVI.

O sinal que ninguém queria ver

A imagem foi, para o filho mais novo do ator, um pressentimento doloroso. Mas quando chegou, já nada podia ser feito. Pouco depois, Portugal inteiro receberia a notícia da morte de um dos atores mais acarinhados do país.

João admite que o que mais lhe custa é não ter estado com o pai nos últimos instantes.  Dois anos depois, a ausência ainda pesa, mas João encontrou uma forma de manter o pai por perto. “Ainda falo com ele. Fecho os olhos, imagino o que diria e sigo esse conselho.

“Perdi um pedaço de mim”

Para o filho, Luís Aleluia era mais do que um pai. “Era o meu pilar, o meu psicólogo, o meu melhor amigo. Era tudo para mim.”

Veja a última publicação do ator em vida aqui:

Temas: Luis aleluia Representação Dois às 10 João Aleluia Cristina Ferreira

RELACIONADOS

«Tínhamos discutido um dia antes». Filho do ator Luís Aleluia não se despediu antes de o pai ter decidido partir

A Não Perder

«Tínhamos discutido um dia antes». Filho do ator Luís Aleluia não se despediu antes de o pai ter decidido partir

Há 52 min

Este foi momento cúmplice de Liliana e Fábio que Cristina Ferreira apanhou em flagrante

Há 1h e 53min

Já ninguém varre! Este robot faz tudo sozinho por menos de 100 euros

Ontem às 20:11

Estas irmãs desapareceram ainda bebés. Após 36 anos, foram encontradas com vida

Ontem às 17:00

No passado, concorrente pôs fim ao casamento em plena gala de reality show. Não se lembra? Veja as imagens

Ontem às 16:45

Novo produto do Pingo Doce está a desaparecer das prateleiras. E o motivo é claro

Ontem às 16:30

Cristina Ferreira reage ao polémico discurso de Joana Marques dirigido aos Anjos nos Globos de Ouro

Ontem às 16:15
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira apanha Liliana e Fábio em flagrante: «Ponham som!»

Há 2h e 25min

Romana pôs fim ao casamento em direto num reality show. Eis o que o marido lhe disse ao sair

Ontem às 11:42

Cristina Ferreira dá notícia: «Ficámos muito tristes…»

Ontem às 09:56

Cristina Ferreira reage a discurso de Joana Marques dirigido aos Anjos: «É para dar a ideia que está acima de tudo?»

Ontem às 10:33

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Três maneiras de dar uso às sobras de frango

1 out, 15:30

Faça estes rolos de canela e aqueça os dias de outono

1 out, 15:00

Do bolo de castanhas à lasanha: 10 receitas de conforto para fazer em casa no outono

1 out, 14:30

Fora do Estúdio

Estas irmãs desapareceram ainda bebés. Após 36 anos, foram encontradas com vida

Ontem às 17:00

Problemas no paraíso? A prova que pode indicar o fim do noivado de Sónia Jesus e Vitó

Ontem às 09:12

Noivo morre de forma súbita durante a primeira dança com a noiva no casamento. Vídeo mostra o momento

1 out, 17:00

Famosos reagem à relação de Liliana e Zé: «O único amor que lhe deve importar neste momento é o próprio»

1 out, 16:44

Fotos

A última publicação de Luís Aleluia preocupou o filho: «Fui a correr para casa»

Há 47 min

«Tínhamos discutido um dia antes». Filho do ator Luís Aleluia não se despediu antes de o pai ter decidido partir

Há 52 min

Este foi momento cúmplice de Liliana e Fábio que Cristina Ferreira apanhou em flagrante

Há 1h e 53min

Já ninguém varre! Este robot faz tudo sozinho por menos de 100 euros

Ontem às 20:11