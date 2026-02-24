Aos 24 anos, filha do meio de Luís Figo está irreconhecível: veja as fotos

De cortar a respiração! Luís Figo exibe músculos e imagens impressionam

A filha do meio de Luís Figo já celebrou 24 anos e a sua transformação não tem passado despercebida. Longe dos relvados onde o pai fez história, a jovem tem vindo a afirmar a sua própria identidade, mostrando que o tempo passou e que está cada vez mais adulta e confiante.

Na passada segunda-feira, dia 23, houve motivos para celebrar na família de Luís Figo e Helen Svedin: o casal assinalou o 24.º aniversário da filha do meio, Martina.

Através do Instagram, o antigo futebolista publicou uma fotografia da comemoração. No registo partilhado, os pais surgem orgulhosos ao lado da aniversariante.

"Feliz 24.º aniversário, minha princesa! Tão orgulhoso de ti", pode ler-se na legenda da imagem. Na caixa de comentários multiplicaram-se as reações elogiosas, como "bonita filha", "linda família" e "para mim, é a filha mais bonita".

Recorde-se que Luís Figo e Helen Svedin são ainda pais de mais duas filhas: Daniela, de 26 anos, e Stella, de 21.

Veja agora a imagem partilhada por Luís Figo.