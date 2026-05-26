Como cresceu. Luís Figo celebra feito da filha mais velha: «Não há palavras para expressar o orgulho no que te tornaste»

  • Dois às 10
  • Hoje às 15:16
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Luís Figo viveu um dos momentos mais especiais da sua vida familiar e não escondeu o orgulho na filha mais velha, Daniela Figo.

A jovem concluiu a licenciatura em Medicina na Universidade de Navarra, em Espanha, e a cerimónia de graduação contou com a presença de toda a família. O antigo internacional português marcou presença ao lado da mulher, Helene Svedin, e das outras filhas do casal, Martina e Stella, para celebrar esta conquista importante de Daniela.

Nas redes sociais, Luís Figo partilhou várias fotografias do momento e deixou uma emotiva declaração à filha. “Ontem foi um dia de sonho onde realizaste um dos teus sonhos!! Muitos parabéns minha DOUTORA Daniela Figo”, começou por escrever.

O ex-jogador destacou ainda todo o esforço e dedicação da jovem ao longo dos últimos anos de estudo. “Terminou uma etapa de muito trabalho, esforço, e muitos estudos!! Não há palavras para poder expressar o orgulho que tenho em ti e no que te tornaste”, confessou.

Visivelmente emocionado, Luís Figo deixou também uma mensagem inspiradora à filha: “Entraste para aprender e sais para servir!! Continua a acreditar sempre nos teus sonhos e no que queres realizar!!! Amo-te”.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

A publicação rapidamente reuniu milhares de reações e mensagens de felicitações dos fãs do antigo futebolista e da família.

Temas: Luis Figo Daniela figo Dois às 10 TVI
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Aos 24 anos, filha do meio de Luís Figo está irreconhecível: veja as fotos

Fora do Estúdio

Nuno Markl vive dia importante e emociona Maria Botelho Moniz: «Isto é lindo»

Hoje às 15:40

Catarina Miranda apaga comunicado sobre Afonso Leitão, mas há outro gesto que não está a passar despercebido

Hoje às 13:59

Depois de sair da casa do Desafio Final, Luzia explica verdadeiros motivos da desistência

Hoje às 09:15

Fechado no “Desafio Final”, Pedro Jorge informa colegas que um familiar enfrenta problemas de saúde: «Uma fase muito complicada»

Hoje às 08:57

Ao lado do instrutor Joaquim, Soraia Sousa vive dia especial: «Ganhei uma família»

Ontem às 14:59

Aos 51 anos, ex-concorrente do Big Brother anuncia sexo do bebé: «Uma alegria impossível de explicar»

Ontem às 10:21

Cristina Ferreira obrigada a interromper gala do Desafio Final devido a conflito na plateia

Ontem às 09:24
MAIS

Mais Vistos

Fomos acompanhar o trabalho de Ana, ex-concorrente do Secret Story, no restaurante onde serve de lingerie

Hoje às 10:20

Cristina Ferreira sai do estúdio do "Dois às 10" a meio do programa: "Estou mal"

Ontem às 10:39

Catarina Miranda esclarece separação de Afonso à TVI: “Ontem à noite, descobriu mensagens"

Hoje às 10:28

Entrámos na casa de Ana, a ex-concorrente conhecida por trabalhar de lingerie

Hoje às 10:09

Signos

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Receitas

Não sabe o que cozinhar esta semana? Experimente estas 5 receitas rápidas

Ontem às 17:00

Ninguém queria acreditar no que este chef espanhol usa no arroz branco em vez de água

Ontem às 15:00

Troque as sandes e batatas fritas por estas opções na praia

22 mai, 16:00

Parece receita de avó: o bolo de mel tradicional que sabe sempre bem

20 mai, 15:30

Fotos

Poucos portugueses conhecem este paraíso natural — mas quem vai fica rendido

Há 3h e 41min

Esqueça a ventoinha portátil: este ventilador é o mais vendido da Amazon

Há 3h e 41min

«Já deram um beijinho na boca?»: Cristina Ferreira questiona Ana sobre a sua relação com Ricardo João

Hoje às 16:00

A menos de 1 hora de Lisboa há praias de águas cristalinas que fazem lembrar Ibiza

Hoje às 16:00