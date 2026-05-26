Como cresceu. Luís Figo celebra feito da filha mais velha: «Não há palavras para expressar o orgulho no que te tornaste»

Depois de sair da casa do Desafio Final, Luzia explica verdadeiros motivos da desistência

Luís Figo viveu um dos momentos mais especiais da sua vida familiar e não escondeu o orgulho na filha mais velha, Daniela Figo.

A jovem concluiu a licenciatura em Medicina na Universidade de Navarra, em Espanha, e a cerimónia de graduação contou com a presença de toda a família. O antigo internacional português marcou presença ao lado da mulher, Helene Svedin, e das outras filhas do casal, Martina e Stella, para celebrar esta conquista importante de Daniela.

Nas redes sociais, Luís Figo partilhou várias fotografias do momento e deixou uma emotiva declaração à filha. “Ontem foi um dia de sonho onde realizaste um dos teus sonhos!! Muitos parabéns minha DOUTORA Daniela Figo”, começou por escrever.

O ex-jogador destacou ainda todo o esforço e dedicação da jovem ao longo dos últimos anos de estudo. “Terminou uma etapa de muito trabalho, esforço, e muitos estudos!! Não há palavras para poder expressar o orgulho que tenho em ti e no que te tornaste”, confessou.

Visivelmente emocionado, Luís Figo deixou também uma mensagem inspiradora à filha: “Entraste para aprender e sais para servir!! Continua a acreditar sempre nos teus sonhos e no que queres realizar!!! Amo-te”.

A publicação rapidamente reuniu milhares de reações e mensagens de felicitações dos fãs do antigo futebolista e da família.