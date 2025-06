Luís Gonçalves e o abraço que não passou na televisão após vencer o Big Brother

O Big Brother terminou com a vitória de Luís Gonçalves. O vencedor viveu uma noite intensa após ser consagrado com 100 mil euros.

Depois de semanas intensas dentro da casa do Big Brother 2025, Carina Frias não resistiu a partilhar o momento em que reencontrou Luís Gonçalves, o vencedor da edição. A ex-concorrente divulgou nas redes sociais um vídeo em que os dois se abraçam, deixando claro que as divergências ficaram no passado.

Apesar da proximidade ao longo do programa, a relação entre Carina e Luís sofreu um abalo nos últimos dias antes da expulsão da jovem. Ainda assim, o carinho e a amizade falaram mais alto à saída da casa.

O concorrente de Oeiras acabou por conquistar o primeiro lugar no reality show da TVI, recebendo o prémio de 100 mil euros. Já fora da casa, foi felicitado por vários colegas, incluindo Carina, que mostrou estar feliz pelo desfecho e pelo reencontro.

Veja, ainda, a entrevista completa de Luís Gonçalves a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no «Dois às 10»: