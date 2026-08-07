Acabou em lágrimas. Cláudio Ramos surpreende o irmão Luís Nascimento com mensagem da mãe

Poucos portugueses conhecem, mas este paraíso de águas cristalinas está a 1h30 de distância

Luís Nascimento viveu um dos momentos mais emocionantes da entrevista concedida a Cláudio Ramos no Dois às 10, da TVI, ao ser surpreendido com uma mensagem da mãe.

Nas palavras dirigidas ao filho mais novo, a progenitora não escondeu o orgulho que sente. "Foste um miúdo não esperado, mas depois muito desejado. És muito bom filho", afirmou.

A declaração deixou Luís visivelmente emocionado, reagindo de imediato com um desabafo. "Opa, fogo!", atirou, sem conseguir esconder a emoção.

Já mais recomposto, o ex-concorrente de reality shows fez questão de explicar a importância que a mãe tem na sua vida, assumindo que é nela que encontra sempre apoio nos momentos mais difíceis.

Luís confessou ainda que, apesar da imagem descontraída que transmite, é uma pessoa insegura e que recorre frequentemente aos conselhos da mãe para ganhar confiança. "Ela é o meu maior pilar. Quando estou mais inseguro, é ela que me dá o empurrão para seguir em frente", explicou.

No final, deixou uma sentida homenagem à mulher que considera ser uma inspiração. "Tem sido uma força estrondosa em tudo", concluiu, emocionando novamente o estúdio.