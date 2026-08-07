Acabou em lágrimas. Cláudio Ramos surpreende o irmão Luís Nascimento com mensagem da mãe

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Luís Nascimento viveu um dos momentos mais emocionantes da entrevista concedida a Cláudio Ramos no Dois às 10, da TVI, ao ser surpreendido com uma mensagem da mãe.

Nas palavras dirigidas ao filho mais novo, a progenitora não escondeu o orgulho que sente. "Foste um miúdo não esperado, mas depois muito desejado. És muito bom filho", afirmou.

A declaração deixou Luís visivelmente emocionado, reagindo de imediato com um desabafo. "Opa, fogo!", atirou, sem conseguir esconder a emoção.

Já mais recomposto, o ex-concorrente de reality shows fez questão de explicar a importância que a mãe tem na sua vida, assumindo que é nela que encontra sempre apoio nos momentos mais difíceis.

Luís confessou ainda que, apesar da imagem descontraída que transmite, é uma pessoa insegura e que recorre frequentemente aos conselhos da mãe para ganhar confiança. "Ela é o meu maior pilar. Quando estou mais inseguro, é ela que me dá o empurrão para seguir em frente", explicou.

No final, deixou uma sentida homenagem à mulher que considera ser uma inspiração. "Tem sido uma força estrondosa em tudo", concluiu, emocionando novamente o estúdio.

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Luis Nascimento Claudio Ramos Dois às 10 TVI Secret Story
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Primeira vez juntos em televisão. Cláudio Ramos entrevista o irmão Luís Nascimento, que acaba em lágrimas

Luís Nascimento revela como Cláudio Ramos mudou a sua relação com os reality shows: «Apetece-me comentar, mas...»

Em entrevista a Cláudio Ramos, Luís Nascimento declara-se à companheira: «É uma mãe dedicadíssima»

A Não Perder

Esta mochila de viagem é a mais vendida da Amazon e custa menos de 30 euros

Ontem às 21:12

Adeus às poças de água na bancada: este escorredor tem um truque que faz a diferença

Ontem às 21:00

Um dos mais belos paraísos escondidos de Portugal tem águas cristalinas e cascatas de sonho

Ontem às 17:00

Como a vida mudou. Luís Nascimento recorda fama após vencer o Secret Story: «Não estava preparado»

Ontem às 16:03

Tem piscina de ondas, escorregas e cascatas. Este é o parque aquático de que todos falam neste verão

Ontem às 16:00

Aqui pode viver a experiência de um resort por apenas 1 euro

Ontem às 15:00

Em entrevista a Cláudio Ramos, Luís Nascimento declara-se à companheira: «É uma mãe dedicadíssima»

Ontem às 14:42
MAIS

Mais Vistos

Em direto, mãe de Cláudio Ramos surpreende o filho, Luís Nascimento: “Foste um miúdo não esperado, mas muito desejado”

Ontem às 11:17

Pela primeira vez, Cláudio Ramos o recebe irmão, Luís Nascimento, em programa da TVI: “Emocionei-me”

Ontem às 10:50

Irmão de Cláudio Ramos expõe, em direto, hábito do apresentador: “Lá em casa…”

Ontem às 10:51

Luís Nascimento revela se ainda mantém relação com Joana Diniz

Ontem às 11:23

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Nunca mais deite arroz fora: estes tacos de sushi vão surpreender toda a família

22 jul, 11:04

Com arroz, atum e abacate: a receita económica de um Chef que parece saída de um restaurante

22 jul, 10:40

Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

17 jul, 16:00

Se gosta de farinheira, tem de experimentar esta receita

16 jul, 16:00

Fora do Estúdio

Aos 19 anos, filha de Pedro Lima conquista onda de elogios: «Linda de morrer»

6 ago, 16:33

Cristina Ferreira revela o hábito que lhe acaba com as dores de cabeça: «Passo o dia inteiro bem»

6 ago, 14:54

Em biquíni, Bernardina Brito mostra impressionante antes e depois: «55 quilos separam estas fotos»

6 ago, 09:56

Excelente forma física. Aos 49 anos, Sandra Felgueiras posa em biquíni: «Em paz»

6 ago, 09:23

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Esta mochila de viagem é a mais vendida da Amazon e custa menos de 30 euros

Ontem às 21:12

Adeus às poças de água na bancada: este escorredor tem um truque que faz a diferença

Ontem às 21:00

Um dos mais belos paraísos escondidos de Portugal tem águas cristalinas e cascatas de sonho

Ontem às 17:00

Como a vida mudou. Luís Nascimento recorda fama após vencer o Secret Story: «Não estava preparado»

Ontem às 16:03